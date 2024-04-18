Про це американський політик сказав на брифінгу 17 квітня 2024 року. Перед цим він запевнив, що планує винести на голосування пакети допомоги Україні та Ізраїлю 20 квітня.

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Що сказав Джонсон про допомогу Україні

Те, що ми робимо зараз, я вважаю правильним. Зараз критичний час, і я вважаю, що надання Україні летальної допомоги є критично важливим,

– заявив Джонсон.

Він пояснив, що диктатор Владімір Путін, Сі Цзіньпін та Іран є "віссю зла". Тож він вірить даним розвідки, які вони отримували.

"Відверто кажучи, я б краще послав кулі в Україну, ніж американських хлопців. Цієї осені мій син збирається вступити до військово-морської академії. Для мене це бойові вправи, як і для багатьох американських сімей", – запевнив спікер Палати представників.

Він уточнив, що Росія, Китай та Іран координують свої дії, а російський диктатор Путін може "маршувати Європою", якщо йому дозволять це зробити.

Що відомо про надання допомоги від США Україні