Колишній президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що якби він був президентом, то йому вдалося б завершити війну за 24 години. На що Зеленський заявив, що Трамп глибоко помиляється.

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"Я з величезною повагою ставлюся до особистості Трампа"

Буданов заявив, що закінчити війну за 24 години, як обіцяє 45 американський президент Дональд Трамп – неможливо навіть такій людині як він.

Він також зазначив, що колишній президент навчався у військовій академії, і поважає його за стійкість.

Я з величезною повагою ставлюся до особистості Трампа. У його житті було дев’ять випадків, коли він підіймався на вершину, падав на саме дно життя і знову повертався назад. Навіть така людина, як він, не зможе вирішити це питання за один день,

– заявив Буданов.

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