Колишній президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що якби він був президентом, то йому вдалося б завершити війну за 24 години. На що Зеленський заявив, що Трамп глибоко помиляється.
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"Я з величезною повагою ставлюся до особистості Трампа"
Буданов заявив, що закінчити війну за 24 години, як обіцяє 45 американський президент Дональд Трамп – неможливо навіть такій людині як він.
Він також зазначив, що колишній президент навчався у військовій академії, і поважає його за стійкість.
Я з величезною повагою ставлюся до особистості Трампа. У його житті було дев’ять випадків, коли він підіймався на вершину, падав на саме дно життя і знову повертався назад. Навіть така людина, як він, не зможе вирішити це питання за один день,
– заявив Буданов.
"Мирний план" Трампа: що відомо
- Згідно з The Washington Post, мирна ініціатива Трампа полягає в тому, щоб Україна відмовилася від своїх територій на користь Росії.
- Водночас радник виборчої кампанії Дональда Трампа Джейсон Міллер звинуватив журналістів у поширенні неправдивої інформації. Він також наголосив, що Трамп не буде розглядати жодні мирні плани, доки він не стане президентом.
- Важливо зазначити, що раніше Трамп вже озвучував свої плани, щодо закінчення війни в Україні. Він заявляв, що якщо Росія не припинить війну, він буде підтримувати Україну зброєю. А якщо Київ не зменшить напругу, він забере назад зброю, яку надали союзники.