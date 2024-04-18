Бывший президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что если бы он был президентом, то ему удалось бы завершить войну за 24 часа. На что Зеленский заявил, что Трамп глубоко ошибается.

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"Я с огромным уважением отношусь к личности Трампа"

Буданов заявил, что закончить войну за 24 часа, как обещает 45 американский президент Дональд Трамп – невозможно даже такому человеку как он.

Он также отметил, что бывший президент учился в военной академии, и уважает его за стойкость.

Я с огромным уважением отношусь к личности Трампа. В его жизни было девять случаев, когда он взбирался на вершину, падал на самое дно жизни и снова возвращался. Даже такой человек, как он, не сможет решить этот вопрос за один день,

– заявил Буданов.

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