По его мнению, при следующем режиме может появиться "окно возможностей". Он также заявил, что не против, если Россия распадется на мелкие частицы.

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Буданов оценил перспективы окончания войны

По словам Буданова, эта война будет продолжаться до тех пор, пока в России действует режим Путина.

При изменении этого режима ситуация может и не измениться, но возможности появятся,

– отметил глава ГУР.

Он также заявил, что был бы не против если бы Россия распалась на несколько частей.

"В мечтах россиян они оккупировали всю Украину, а в наших мечтах у нас есть парад победы в Москве", – заявил начальник разведки.

В то же время Буданов отметил, что Путин стал жертвой собственной пропаганды, ведь они утверждали, что их армия самая мощная в мире, во что начал верить российский диктатор. Впрочем, как оказалось, их армия не такая уж и сильная, как ее представляли.

По его мнению, российский диктатор допустил "стратегическую ошибку", когда развязал войну против Украины.

Но россияне быстро восстанавливаются, и это факт, о котором вам следует помнить. Они доказали это десятки раз. Мы не должны недооценивать эту характеристику,

– добавил Буданов.

Буданов рассказал о целях врага во время нового наступления

По словам Буданова, Россия намерена захватить в июне этого года Донецк и Луганск. После этого российские войска сконцентрируются на ожидании президентских выборов в США в ноябре.

Они будут пытаться получить как можно больше территорий Донецкой и Луганской областей до инаугурации нового президента США. По словам Буданова, россияне надеются на победу Трампа на президентских выборах США, чтобы легитимизировать свои успехи на фронте.