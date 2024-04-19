Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, подчеркнув, что это повлияет на линию фронта, которую мы сейчас видим. Больше о возможном наступление России летом и взрывах в Джанкое – читайте далее в материале.

Важно Россияне оккупировали Первомайское и давят на Богдановку: как изменилась линия фронта за неделю

Напомним, что в первой части интервью мы писали о том, что для Украины наступил переломный момент в войне и помощи от США. Детали – читайте по ссылке.

В ближайшие недели получим много оружия

Глава ГУР Кирилл Буданов сказал, что в июне Россия планирует начать большое наступление, чтобы попытаться захватить всю Донецкую и Луганскую области. Что мы можем и как мы можем этому противодействовать?

Это вопрос к Генеральному штабу. Я думаю, что они, Буданов конкретно абсолютно понимают планы России: где и какие концентрации оккупанты проводят; где проводят дополнительную мобилизацию; есть ли амуниция; изготавливают ли такое количество снарядов.

Это все анализируется в Генеральном штабе. Есть программы противодействия этому, то есть укрепление обороны. Строятся фортификации, дополнительные мобилизационные, тренинговые и рекрутинговые мероприятия в Украине есть. Но ключевое, я считаю, как раз таки в течение ближайших недель Украина будет получать существенно больше оружия. Это будет влиять на то, что мы видим и по линии фронта.

И еще ключевое – как только у нас будет увеличено количество противоракетной обороны и авиационного компонента, тогда немножко другой вид будет иметь вся эта концентрация, которую делает Россия.

То, что они хотят пройтись по Донецкой и Луганской области – понятно. То, что они хотят расширить объем оккупированных территорий – очевидно. Смогут ли они это сделать? Вряд ли. Надо ли учитывать, что они проводят соответствующие количественные концентрации? Безусловно.

Вся развединформация, которую Буданов осторожно проговорил без каких-то лишних детализаций, позволяет с нашими партнерами обсудить сколько нужно оружия для того, чтобы это все уничтожить. Поэтому мне кажется, что все к этому будет подготовлено. Подчеркиваю, что Сырский постоянно на коммуникации. Он об этом так же говорит.

Сегодня Украина на совсем другом этапе войны

Я так понимаю, что в прошлом году мы слишком много говорили о планах Вооруженных Сил Украины. Хотя и старались держать их в максимальном секрете. В этом году мы максимально молчим?

Не то чтобы мы максимально говорили. Это разные этапы войны. Люди любят задним числом говорить, что надо было что-то иначе делать. Опыта такого огромного объема войны и ее интенсивности ни у кого не было. Кроме того, это информационная эпоха, где ты путем определенного информационного давления психологически обваливаешь оппонента.

У нас был дисбаланс в чем? Россия была тогда психологически обрушена, но поставки были гораздо медленнее, чем было проговорено с нашими партнерами. И накопление соответствующих объемов оружия было гораздо медленнее. Россия, находясь в подавленном психологическом состоянии, все равно вкладывалась в фортификационные сооружения, которые строили в Запорожской, Херсонской областях.

Должно быть соответствие. Вы должны информационно проводить соответствующие мероприятия и параллельно должны понимать, что накопление материального ресурса соответствует договоренностям. Если этого нет, где-то идет разбаланс – тогда будет несоответствие психологического давления и математического. Но это не значит, что тогда было что-то неправильное или сегодня что-то неправильно.

Сегодня тяжелее. Почему? Мы находимся на том этапе, когда психоэмоциональное состояние совсем другое. Этого ожидания, что завтра мы сможем дожать россиян и выбросить их со своей территории – нет. Наоборот, мы видим, что Россия где-то там давит; использует большое количество ракет, дронов. Но все это не влияет на готовность Украины в любой момент проатаковать и забрать у России все долги.



ВСУ готовы в любой момент "забрать долги" у России / Getty Images

Вопрос в том, чтобы снова не было этого разбаланса, чтобы у нас было соответствующее количество накопленного оружия. После этого мы психологически будем давить на Россию, и вы увидите изменение настроений там.

Маленькая ремарка: анализируя с психологической точки зрения информационное пространство, вижу, что в России очень много говорят, мол, "нам еще нужно немножко дожать и будет победа". Это говорит о существенной неуверенности. Периодически выходит Владимир Путин и говорит, что готов к переговорам. Понимаете, когда страна тотально доминирует по линии фронта, то она не будет говорить, что готова к переговорам.

Почему? Потому что она не выполнила своих задач. Но мы видим эту немножко странную риторику. Россияне будто сами себе говорят, что "еще немножко – дожмем, захватим, Харьков будем штурмовать". Это говорит о существенной психологической неуверенности. Поэтому надо спокойно смотреть, что они там делают; что они там говорят о "новых армиях для захвата Харькова". Это их информационная работа.

Мы же сегодня осторожнее комментируем, учитывая опыт прошлого года с точки зрения накопления оружия. Мы договорились об определенных объемах. Но желательно, чтобы они были своевременно поставлены.

Об оружии, которым ударили по Джанкою

Накануне в Джанкое произошла прекрасная операция Вооруженных Сил Украины. Писали, что якобы по Крыму ударили новыми украинскими ракетами, но до сих пор тишина.

Она и будет, и это правильно. Потому что, во-первых, целый день раздавались взрывы в Джанкое. Там и склады были поражены. Но надо еще получить все подтверждения, что именно было уничтожено. Например, были ли там уничтожены пусковые установки С-400 и С-300? В каком количестве? Были ли РЛС уничтожены? В каком количестве? Были ли уничтожены ракеты? Сколько солдат? Надо получить подтверждение в полном объеме. Тогда можно говорить об успешности использования того или иного оружия.

Вопрос в другом, вы абсолютно правильно ставите. Просто не хочется говорить о конкретных форматах оружия, которые дают нам возможность уничтожать огромные объемы российских накопленных ресурсов на далеком расстоянии. Было бы желательно, чтобы этого оружия разных форматов – нашего производства и не нашего производства; дронов, дальнобойных ракет – было больше.

Надо ли говорить, что мы именно такой ракетой поразили? Я считаю, что технических параметров должны как раз таки давать меньше, чтобы это было сюрпризом для России. Считаю, что Россия должна получать нарастающий объем таких положительных для нас сюрпризов. Условно, уничтожение НПЗ или базы торпедных катеров.

Все, что там осталось – большие и малые десантные корабли Черноморского флота. Все, что касается баз, особенно в Крыму – должно уничтожаться различными инструментами, чтобы Россия не понимала, чем именно наносятся удары, и не готовила контрдействия.

Потому что, когда ты нанес один удар, а Россия понимает, как он происходил, то тогда она может продумать тактику контрдействий. Нам с вами это точно не нужно. Сегодня надо немножко меньше говорить о технических составляющих, а больше о последствиях поражения и конкретике: уничтожено столько-то систем, столько-то "Кинжалов", "Цирконов", других форматов ракет и тому подобное.

Поляки возобновили блокаду границы

Президент Польши Анджей Дуда приватно встретился с Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Они якобы обсудили войну в Украине и на Ближнем Востоке и расходы членов НАТО на оборону. В это же время польские фермеры возобновили блокирование границ. Не знаю, польские ли это фермеры, потому что за этим стоит центр аграриев "Подкарпатское обманутое село", а именно Роман Кондрув.

Прежде всего это суверенное право Польши, ее правоохранительных органов выяснять, кто является организатором тех или иных акций. Мы с вами уже неоднократно разбирали тематику сельского производства Польши, говорили, что это протесты не только в Польше, а в странах, которые теряют определенные дотации, определенные регуляторные правила. Скорее всего, это давление на Еврокомиссию.

То есть, если мы говорим конкретно о польском сельхозпроизводителе, то он использует информационно привлекательное блокирование границы, потому что об этом будут говорить. Это дает ему возможность быть в центре внимания. Так же, как они атакуют Брюссель или Париж, чтобы быть в фокусе внимания, проводят достаточно странные, как по мне, протесты.

Но между тем, это все-таки попытка решить с Еврокомиссией, какими будут новые регуляторные правила, учитывая переговоры, которые сегодня ведет Украина. Ведь Украина добавит конкуренции глобальному европейскому экономическому пространству. Это очевидно. Поэтому они (фермеры – 24 Канал) пытаются как-то от этого защититься, используют какой-то протекционизм и так далее.

А то, что вы говорите об организаторах, это уже к правоохранительным органам Польши, они должны все установить. Если там есть какие-то политические интересы, какие-то пророссийские партии, а мы знаем, что в Польше есть маленькие маргинальные партии, которые ориентируются на Россию, как и в других странах, то это уже немного другое. Мне кажется, здесь Польша должна реагировать достаточно жестко.

Понятно, что сельхозпроизводители будут использовать любые площадки, чтобы давить на Европейскую комиссию. Я напомню, президент Владимир Зеленский предложил создать постоянную трехстороннюю комиссию, в которую войдут представители правительства Украины, Польши и представители Еврокомиссии. Если между нами есть какие-то недоразумения экономического характера, конкурентные недоразумения, то мы готовы их обсуждать, потому что это экономика. Мы защищаем своего производителя, вы своего – это понятно, но есть общие правила, есть потребности Украины.

Это абсолютно конструктивное предложение. Украина идет на любые диалоги, считая партнеров – партнерами. А все, что касается политических, пророссийских составляющих, то надо, чтобы этим детально занимались правоохранительные органы Польши. Ведь это странно будет выглядеть, если пророссийскость будет проявляться даже в таких акциях.

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Зеленский готов встретиться с Трампом

То есть вопрос "стоит или не стоит встречаться с кандидатом в президенты Соединенных Штатов" также оставим суверенным правом страны?

Смотрите, в чем особенность субъектности Зеленского. Он абсолютно открыт к любым диалогам. Он говорит, что есть кандидат, есть сложная электоральная кампания в Соединенных Штатах, есть кандидаты-республиканцы. Мы имеем двухпартийную поддержку, активно работаем с республиканцами, они приезжают сюда: конгрессмены, сенаторы, демократы и так далее.

Мы понимаем, что есть партийные кандидаты – это нормально. Мы готовы встречаться с любым, кто будет влиять на глобальный политический процесс, и объяснять природу войны, природу современной России, почему война не может закончиться странным компромиссом, почему нельзя заставить Украину остановиться, почему Россия тогда будет продолжать свою экспансию и будет обнулять репутацию Соединенных Штатов.

Президент Украины глубоко в этой теме и готов на любой площадке объяснить это любому кандидату. Мы понимаем, что 2024 год – это год большой избирательной гонки в разных странах, в Европарламенте и так далее.

Президент готов объяснить обновленной политической элите любой страны, почему стоит поддерживать Украину и почему эта война должна завершиться только справедливым финалом, а не, как в 2014 году, каким-то компромиссом, который привел к масштабированию войны.

Поэтому, безусловно, двери открыты, пожалуйста. Есть Дональд Трамп, есть другие активные "продвигатели", извините за этот термин, концепции "давайте договариваться с Россией". Например, можно провести дискуссию с Илоном Маском о том, что в войнах такого типа нет компромисса, как бы это его ни удивляло.

Это не вопрос того, что мы хотим продолжать войну. Нет, мы ее не начинали, мы не хотим войны. Но когда ты защищаешь свой дом, то не можешь остановиться, ты должен выгнать того, кто пришел тебя грабить, убивать, захватывать. Это очевидные вещи.

Так что на любом уровне, на любой площадке это надо объяснять. Поэтому президент открыт к любым коммуникациям, общениям с теми или иными политиками, которые влияют на глобальный политический процесс.



Дональд Трамп / Getty Images

Кстати, президент постоянно говорит, что готов на уровне глав государств общаться с представителями нейтральных стран. Например, Китай, Индии. Мы видим постоянные коммуникации, в частности на уровне премьера Индии и президента Украины. Так же Бразилия, Латинская Америка. То есть президент хочет объяснить природу войны. Это очень важно. Потому что чем дальше ты от войны, тем больше тебе кажется, что все просто. Мол, отдайте им что-то, они же больше, тогда у вас будет покой.

Президент объясняет, что так не будет. Россия именно поэтому и нападает, что ей один раз что-то отдали, второй раз что-то отдали. Теперь она не может существовать никак иначе, кроме экспансии. Чем толерантнее ты относишься к такой экспансионистской политике России, тем наглее она себя ведет на глобальном политическом рынке.

Какова цель саммита мира

Еще несколько слов о саммите мира, потому что он планировался как объединение "сил добра" против "сил зла" в условиях тотальной нехватки передачи оружия Украине. Но выглядит, будто это будет стол для того, чтобы уговорить нас или заморозить войну, или согласиться на серую зону. Как вам кажется?

Не выглядит так. Безусловно, некоторые "программисты" информационного манипулятивного пространства пытаются все так подать, но нет. Выглядит немножко иначе. Вы дали очень хорошую концепцию – "силы добра" и "силы зла". Но я немножко иначе смотрю. Эта концепция – трехсоставляющая.

Есть "силы добра", то есть те, кто поддерживает Украину непосредственно, конкретно, понимает, что это концептуально правильно, потому что на нас напали, и мы помогаем.

Далее есть огромное количество стран, которые далеко от войны. Они занимают нейтральную позицию. Они не то что поддерживают Россию или не поддерживают Украину, совсем нет. Просто эти страны заботятся о своих интересах, в частности бизнесовых, экономических, зарабатывают, позволяя России обходить санкции. Это абсолютный прагматизм, а не идеологическая поддержка России.

И есть очень небольшое количество стран, абсолютно бессмысленных, существования которых я до сих пор не могу понять. Например, такие как Северная Корея, которые не генерируют ничего положительного для человечества. Таких стран очень мало – это Россия, Иран, Северная Корея, такие три страны зла. Они уже сформировали устойчивый союз. Они втроем воюют, провоцируют и тому подобное.

Поэтому, мне кажется, именно нейтральным странам на саммите мира можно объяснять то, что нам важно. Мы понимаем их национальные интересы. Они хотят прагматично ко всему подходить, но для их же национальных интересов нужно, чтобы правила, гарантии существовали, чтобы никто не мог прийти и сказать, что у меня больше ядерного оружия, поэтому отдай что-то. Все это важно донести.

Да, примитивно, без геополитики, без философствования, но в этом смысл Формулы мира Зеленского. Все абсолютно четко. Война на нашей территории, но она касается всех. Почему? Потому что если война неправильно завершена, то тогда нет никакого международного права, никаких гарантий. Это фикция. Тогда любой более сильный всегда будет претендовать на то, что есть у более слабого.

На саммите мира надо проговорить, что нет конструкций, которые вы назвали. Говорится о "замораживании войны". Это только приведет к масштабированию и созданию значительно больших рисков. Через год, через два или даже сразу после "замораживания" будет больше терактов, больше наглости от таких стран как Иран. Хотя сейчас это вообще карикатурная страна, после того, как она атаковала Израиль.

Поэтому все это очень важно проговорить, чтобы не было никаких концепций "замораживания войны", или разговоров об уступках территорий. Ведь уступить территории – это означает терпеть Россию как убийцу и позволить ей увеличить масштаб войны.

Надо это проговаривать, чтобы не было иллюзий, а они периодически появляются, что якобы можно прийти к компромиссному решению. А в этом смысле компромиссное решение – это принудить Украину капитулировать. Переговоры, компромиссы, взаимные уступки. Нет, нет никаких взаимных уступок.

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Если бы мы имели войну за спорную территорию, например, мы что-то считаем своим, а Россия своим, тогда да – компромиссы, "замораживание", это нормально, это практика глобальных сообществ. Но когда у тебя дома идет война, и смысл этой войны – убить как можно больше украинцев, уничтожить возможность сопротивляться, ограничить армию, суверенитет, права, возможность вступать или не вступать в альянсы, союзы, – то это не о компромиссах, а о капитуляции.

Это надо периодически объяснять, чтобы не было лишних иллюзий у тех, кто далеко от войны, кто занимает нейтральную позицию, или просто хочет купить у России на пол тонны зерна больше.

Куда Россия отправит военных из Нагорного Карабаха

Азербайджанские СМИ сообщают, что Россия начала вывод своих так называемых "миротворцев" с территории бывшей непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, которую Азербайджан вернул под свой контроль. Мы говорили, что если они начнут вывод своих войск, то, соответственно, весь этот "миротворческий контингент" может оказаться на украинской территории.

Я объясню, чтобы было понятно. Они (россияне – 24 Канал) сегодня пробуют найти где-то дополнительные, профессиональные военные способности. Собирают везде: на Дальнем Востоке, на Балтике, на северных направлениях.

Более того, россияне переводят в пехоту офицеров из других родов войск, например, с Северного флота. То есть делают из них штурмовые отряды, батальоны и отправляют на линию фронта. Это свидетельствует о существенных дефицитах именно в профессиональной военной составляющей. Ведь мобилизационный контингент – это совсем другая составляющая.



Россия выводит войска из Нагорного Карабаха / Shutterstock

Теперь относительно вывода войск. Я пока не совсем понимаю, что там происходит, потому что очень большой контингент был уже в Армении. Не забываем об этом. И вообще россияне будут оставлять большую часть своих военных на Кавказе. Ведь только благодаря фсб, росгвардии и армии они в целом могут контролировать Кавказ, Дагестан, Чечню и так далее.

Скорее всего, они будут выводить войска, например, частично из Армении, и перебрасывать их в Дагестан или в Ингушетию, потому что там все больше ощущается подготовка к масштабному повторению попытки отделиться, вернуть свой суверенитет. Мне кажется, что Чечне или Дагестану на этот раз все удастся.

Поэтому еще раз подчеркиваю, что есть переоценка силовой способности России на внутреннем рынке. Она не контролирует силовым способом ничего. Только на линии фронта состоятся максимально фатальные действия для России, для российской оккупационной группировки, тогда и внутреннее пространство, и внутренняя "коммуникация" с российскими силовиками на Кавказе будут иметь совсем другой вид.