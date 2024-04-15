Об этом Дуда заявил в интервью. Президент Польши также поделился, рассматривают ли партнеры Украины возможность проведения мирных переговоров с Россией.

Важно Зеленский встретился с Дудой: что обсудили президенты Украины и Польши

Дуда сделал важное заявление о войне

Президент Польши заявил, что сейчас Украина больше всего нуждается в боеприпасах. Он отметил, что ситуация на поле боя сложная, однако партнеры продолжают поддерживать нашу страну, ведь Россия должна вернуть оккупированные территории.

"Наши интересы совпадают с интересами Украины. Украина хочет восстановить полный контроль над оккупированными территориями. Это также важно для всего мира, потому что это знак того, что международное право действует. России придется его соблюдать, выводя свои войска из Украины", – подчеркнул Дуда.

В то же время он отметил, что сейчас страны Запада не рассматривают возможности проведения мирных переговоров между Россией и Украиной. Дуда добавил, что не слышал соответствующих разговоров между лидерами мира и не замечал, чтобы на Украину давили в этом вопросе.

Я не слышал никаких разговоров о мирных переговорах. Сейчас они точно не ведутся. Я знаю, что Владимир Зеленский имеет очень жесткую позицию по обороне и отвоеванию территорий. Мы должны сделать все возможное, чтобы Украина смогла вернуть все территории, которые у нее были отобраны,

– заявил президент Польши.

Польша может передать Украине ракеты для систем ПВО

Анджей Дуда сообщил, что Польша может передать Украине советские ракеты к системам противовоздушной обороны. Сейчас это лишь возможность, которую президент Польши планирует обсудить с министром обороны.

Сегодня во время двусторонней встречи мы разговаривали с господином президентом Зеленским об определенных средствах. Есть еще ракеты с советских времен, они сейчас есть в запасах Польши. Мы обсуждали их передачу в пользу противоракетной обороны Украины. Я буду продолжать говорить на эту тему с министром национальной обороны, когда вернусь в Варшаву,

– заявил Дуда.

К слову, во время своего визита в Литву Владимир Зеленский проинформировал партнеров о необходимости систем ПВО для Украины. Во время встречи с лидерами стран ЕС глава государства рассказал о циничных ракетных ударах по критически важной инфраструктуре Украины и призвал усилить военную помощь.