Про це Дуда заявив в інтерв'ю. Президент Польщі також поділився, чи розглядають партнери України можливість проведення мирних переговорів з Росією.

Важливо Зеленський мав зустріч з Дудою: що обговорили президенти України й Польщі

Дуда зробив важливу заяву про війну

Президент Польщі заявив, що наразі Україна найбільше потребує боєприпасів. Він наголосив, що ситуація на полі бою складна, однак партнери продовжують підтримувати нашу країну, адже Росія повинна повернути окуповані території.

"Наші інтереси збігаються з інтересами України. Україна хоче відновити повний контроль над окупованими територіями. Це також важливо для всього світу, тому що це знак того, що міжнародне право діє. Росії доведеться його дотримуватися, виводячи свої війська з України", – наголосив Дуда.

Водночас він наголосив, що наразі країни Заходу не розглядають можливості щодо проведення мирних переговорів між Росією та Україною. Дуда додав, що не чув відповідних розмов між лідерами світу й не помічав, щоб на Україну тиснули у цьому питанні.

Я не чув жодних розмов про мирні переговори. Наразі вони точно не ведуться. Я знаю, що Володимир Зеленський має дуже жорстку позицію щодо оборони та відвоювання територій. Ми повинні зробити все можливе, щоб Україна змогла повернути всі території, які в неї були відібрані,

– заявив президент Польщі.

Польща може передати Україні ракети для систем ППО

Анджей Дуда повідомив, що Польща може передати Україні радянські ракети до систем протиповітряної оборони. Наразі це лише можливість, яку президент Польщі планує обговорити з міністром оборони.

Сьогодні під час двосторонньої зустрічі ми розмовляли з паном президентом Зеленським про певні засоби. Є ще ракети з радянських часів, вони наразі є у запасах Польщі. Ми обговорювали їхню передачу на користь протиракетної оборони України. Я буду продовжувати говорити на цю тему з міністром національної оборони, коли повернусь у Варшаву,

– заявив Дуда.

До слова, під час свого візиту до Литви Володимир Зеленський проінформував партнерів про потребу систем ППО для України. Під час зустрічі з лідерами країн ЄС глава держави розповів про цинічні ракетні удари по критично важливій інфраструктурі України та закликав посилити військову допомогу.