Окрема розмова стосувалася протиповітряної оборони, яка необхідна Україні для протидії російським масованим атакам. Остання з них була як раз у день саміту – вночі та вранці 11 квітня.
Цікаво Зеленський запропонував президенту Угорщини укласти безпекову угоду
Зеленський поговорив з Дудою про ППО
У своєму телеграм-каналі український президент зазначив, що під час двосторонньої зустрічі у Вільнюсі він поінформував свого польського колегу Анджея Дуду про нічні ракетні обстріли об’єктів енергетики. Зокрема, Зеленський розповів про важку ситуацію в Харкові.
Український очільник також зазначив, що наша держава критично потребує посиленої підтримки партнерів. Передусім це стосується надання засобів протиповітряної оборони та ракет для них.
Політики також обговорили підготовку Глобального саміту миру у Швейцарії, співпрацю щодо приєднання нашої держави до ЄС і НАТО, а також підготовку двосторонньої безпекової угоди.
Дякую за послідовну підтримку України та незмінну оборонну допомогу,
– сказав Зеленський.
Зеленський і Дуда зустрілися на саміті Тримор'я / Відео з акаунту Володимира Зеленського у соцмережі Х
Дуда видав нові заяви про ППО і ракети до них для України
- Президент Польщі відповів на закиди щодо того, що його країна не надає системи ППО Patriot Україні. Польський очільник заявив, що його країна наразі не має систем ППО Patriot, а ті батареї, які були розгорнуті в Польщі, належать армії США.
- Дуда також нагадав, що з усіх держав, які є сусідами України, що піддалася вторгненню Росії, саме в Польщі російська ракета завдала шкоди і прилетіла. Тому ці комплекси наразі захищають польські збройні сили від можливих обстрілів.
- Дуда також зазначив, що цього дня під час двосторонньої зустрічі він і Володимир Зеленський обговорювали тему запасів ракет, які Польща досі має із радянських часів. Зокрема, обговорювалася можливість їх передачі Україні, щоб забезпечити необхідну протиповітряну оборону нашої держави від російських обстрілів.