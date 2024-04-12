Окрема розмова стосувалася протиповітряної оборони, яка необхідна Україні для протидії російським масованим атакам. Остання з них була як раз у день саміту – вночі та вранці 11 квітня.

Цікаво Зеленський запропонував президенту Угорщини укласти безпекову угоду

Зеленський поговорив з Дудою про ППО

У своєму телеграм-каналі український президент зазначив, що під час двосторонньої зустрічі у Вільнюсі він поінформував свого польського колегу Анджея Дуду про нічні ракетні обстріли об’єктів енергетики. Зокрема, Зеленський розповів про важку ситуацію в Харкові.

Український очільник також зазначив, що наша держава критично потребує посиленої підтримки партнерів. Передусім це стосується надання засобів протиповітряної оборони та ракет для них.

Політики також обговорили підготовку Глобального саміту миру у Швейцарії, співпрацю щодо приєднання нашої держави до ЄС і НАТО, а також підготовку двосторонньої безпекової угоди.

Дякую за послідовну підтримку України та незмінну оборонну допомогу,

– сказав Зеленський.

Зеленський і Дуда зустрілися на саміті Тримор'я / Відео з акаунту Володимира Зеленського у соцмережі Х

Дуда видав нові заяви про ППО і ракети до них для України