Український очільник під час зустрічі запропонував угорському президенту підписати безпекову угоду з нашою державою. Подібні документи наша держава підписала з кількома іншими країнами.
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Зеленський запропонував Шуйоку підписати безпекову угоду
У своєму телеграм-каналі Володимир Зеленський зазначив, що під час зустрічі з угорським колегою вони обговорили підготовку Глобального саміту миру.
Крім того, президент запросив Угорщину взяти участь у саміті та запропонував приєднатися до Вільнюської декларації G7 на підтримку України.
Під час подальших дискусій між двома лідерами Зеленський запропонував Угорщині розпочати переговори щодо укладення двостороннього безпекового пакту.
Дякую за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України,
– сказав президент.
Зеленський зустрівся з новим президентом Угорщини / Відео з акаунту Володимира Зеленського у соцмережі Х
Україна підписала безпекову угоду з Латвією
- Володимир Зеленський повідомив, що 11 квітня Україна і Латвія підписали безпекову угоду. Український очільник подякував латвійському колезі за конкретику й прогнозованість.
- Згідно з угодою, Латвія надаватиме Україні військову допомогу на 0,25% ВВП щороку. Також Латвія бере на себе 10-річні зобов’язання щодо підтримки України в кіберзахисті, розмінуванні, безпілотних технологіях та безумовно сприяє нашому вступу до ЄС і НАТО.
- До цього 3 квітня безпекову угоду Україна підписала із Фінляндією. Документ передбачає всебічну підтримку оборони та безпеки, підтримку членства України в ЄС та НАТО, а також підтримку реформ та допомогу у відбудові енергетичного сектору.