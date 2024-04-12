Украинский глава во время встречи предложил венгерскому президенту подписать соглашение по безопасности с нашим государством. Подобные документы наше государство подписало с несколькими другими странами.
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Зеленский предложил Шуйоку подписать соглашение по безопасности
В своем телеграм-канале Владимир Зеленский отметил, что во время встречи с венгерским коллегой они обсудили подготовку Глобального саммита мира.
Кроме того, президент пригласил Венгрию принять участие в саммите и предложил присоединиться к Вильнюсской декларации G7 в поддержку Украины.
Во время дальнейших дискуссий между двумя лидерами Зеленский предложил Венгрии начать переговоры по заключению двустороннего пакта безопасности.
Спасибо за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины,
– сказал президент.
Зеленский встретился с новым президентом Венгрии / Видео с аккаунта Владимира Зеленского в соцсети Х
Украина подписала соглашение по безопасности с Латвией
- Владимир Зеленский сообщил, что 11 апреля Украина и Латвия подписали соглашение по безопасности. Украинский глава поблагодарил латвийского коллегу за конкретику и прогнозируемость.
- Согласно договору, Латвия будет предоставлять Украине военную помощь на 0,25% ВВП ежегодно. Также Латвия берет на себя 10-летние обязательства по поддержке Украины в киберзащите, разминировании, беспилотных технологиях и безусловно способствует нашему вступлению в ЕС и НАТО.
- До этого 3 апреля соглашение по безопасности Украина подписала с Финляндией. Документ предусматривает всестороннюю поддержку обороны и безопасности, поддержку членства Украины в ЕС и НАТО, а также поддержку реформ и помощь в восстановлении энергетического сектора.