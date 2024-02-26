Депутаты отдали 134 голоса за кандидатуру Шуйока, еще 5 выступили против. Никто из парламентариев не воздержался.

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Тамаш Шуйок стал седьмым избранным президентом. Он вступит в должность с 5 марта. К тому времени обязанности и полномочия президента будет исполнять спикер парламента Ласло Кевер.

Стоит заметить, что кандидатуру Шуйока открыто поддерживал Виктор Орбан.

Что известно о новом президенте Венгрии

Тамаш Шуйок родился в 1956 году. По образованию он юрист. Работал юрисконсультом, адвокатом, был почетным консулом Австрии.

С 2014 года стал членом Конституционного суда страны, а уже в 2016-м – возглавил его.

Лидер фракции "Фидес" Мате Кочиш заявил, что Шуйок является "юристом с безупречным прошлым и отличной подготовкой". По его словам, руководящие партии видят в нем "шанс воплотить единство нации".

Что предшествовало