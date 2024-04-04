С украинской стороны делегацию возглавил глава Офиса Президента – Андрей Ермак. В то же время с венгерского –министр иностранных дел Петер Сийярто.
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Глава ОП отметил, что из 11 пунктов, которые предложила венгерская сторона, фактически делегации согласовали уже пять.
В вопросах национальных сообществ есть согласованные позиции, которые наработали и предварительно зафиксировали рабочие группы. Работа продолжается и будет финализирована в кратчайшие сроки,
– отметил Ермак.
Он также отметил, что есть существенный прогресс в расширении логистических и транспортных возможностей на общей границе.
"Так, в пункте пропуска "Лужанка – Берегшурань" уже в этом месяце начнут пускать грузовики без ограничения веса. Кроме того, откроют новый пункт пропуска "Большая Паладь – Надьгодош". Это поможет уменьшить очереди на границе с Венгрией", – объяснил чиновник.
По мнению Ермака, новые перспективы на экономическом, инфраструктурном, социальном и других направлениях дадут обеим нашим странам возможность стать сильнее и богаче. По словам главы ОП, по каждому из этих направлений сформированы совместные рабочие группы и они уже выработали пакет эффективных решений.
Стоит отметить, что, кроме Андрея Ермака в составе делегации с украинской стороны были:
- вице-премьер-министры Ольга Стефанишина и Михаил Федоров;
- заместители председателя ОП Игорь Жовква и Елена Ковальская;
- министр образования и науки Оксен Лисовой;
- первый заместитель министра образования и науки Евгений Кудрявец;
- заместитель министра иностранных дел Евгений Перебийнис;
- председатель подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина;
- начальник Закарпатской областной военной администрации Виктор Микитась;
- председатель Государственной службы по вопросам этнополитики и свободы совести Виктор Еленский.