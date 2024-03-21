В общем Будапешт не видит Украину среди государств-членов ЕС до завершения войны. Об этом заявил политический советник премьера Венгрии Балаш Орбан, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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"Украина должна сделать гораздо больше, чтобы пойти дальше"

Балаш Орбан заявляет, что Украина не готова к началу официальных переговоров о вступлении. По его словам, страны Западных Балкан более подготовлены к этому процессу.

Украина должна сделать гораздо больше, чтобы пойти дальше. А также это должен быть процесс, основанный на заслугах. Поэтому быстрого пути для Украины в этом плане не существует,

– сказал Балаш Орбан.

Советник Орбана отмечает, что во время декабрьского саммита европейские лидеры знали, что Украина не готова к переговорам, но хотели послать позитивный сигнал.

Зато Будапешт защищает европейские ценности и требует, чтобы Киев выполнил условия, которые выдвинула Еврокомиссия, говорит Балаш Орбан.

"Сейчас, я думаю, пришло время и для Венгрии, и других стран-членов ЕС стать охранниками серьезного отношения к нашим собственным условиям", – высказался политический советник.

Кроме этого, Балаш Орбан добавил, что Украина не выполнила требований по обеспечению прав национальных меньшинств. Впрочем, во время председательства в Совете ЕС Венгрия будет очень активной и будет выступать за процесс вступления, который базируется на заслугах.

В общем мы не думаем, что Украина может быть членом Европейского Союза, пока не закончится война,

– подчеркнул политический советник премьера Венгрии Балаш Орбан.

Когда ЕС наконец сможет начать официальные переговоры о вступлении Украины