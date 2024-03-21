В общем Будапешт не видит Украину среди государств-членов ЕС до завершения войны. Об этом заявил политический советник премьера Венгрии Балаш Орбан, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.
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"Украина должна сделать гораздо больше, чтобы пойти дальше"
Балаш Орбан заявляет, что Украина не готова к началу официальных переговоров о вступлении. По его словам, страны Западных Балкан более подготовлены к этому процессу.
Украина должна сделать гораздо больше, чтобы пойти дальше. А также это должен быть процесс, основанный на заслугах. Поэтому быстрого пути для Украины в этом плане не существует,
– сказал Балаш Орбан.
Советник Орбана отмечает, что во время декабрьского саммита европейские лидеры знали, что Украина не готова к переговорам, но хотели послать позитивный сигнал.
Зато Будапешт защищает европейские ценности и требует, чтобы Киев выполнил условия, которые выдвинула Еврокомиссия, говорит Балаш Орбан.
"Сейчас, я думаю, пришло время и для Венгрии, и других стран-членов ЕС стать охранниками серьезного отношения к нашим собственным условиям", – высказался политический советник.
Кроме этого, Балаш Орбан добавил, что Украина не выполнила требований по обеспечению прав национальных меньшинств. Впрочем, во время председательства в Совете ЕС Венгрия будет очень активной и будет выступать за процесс вступления, который базируется на заслугах.
В общем мы не думаем, что Украина может быть членом Европейского Союза, пока не закончится война,
– подчеркнул политический советник премьера Венгрии Балаш Орбан.
Когда ЕС наконец сможет начать официальные переговоры о вступлении Украины
- Еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгеи отметил, что возможную дату проведения первой межправительственной конференции могут назвать уже после утверждения переговорных рамок.
- По его словам, Еврокомиссия уже представила предложение переговорных рамок. Теперь его должны одобрить страны-члены Евросоюза во время заседания Совета ЕС.
- "Сначала нужно утвердить рамки переговоров. Это тот момент, с которого можно увидеть график проведения первой межправительственной конференции", – сказал еврокомиссар.
- Стоит отметить, что официальные переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся только после проведения первой межправительственной конференции.