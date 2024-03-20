Так, возможную дату проведения первой межправительственной конференции могут назвать уже после утверждения переговорных рамок. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгеи, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Сначала надо утвердить рамки переговоров

Оливер Варгеи отметил, что Еврокомиссия уже представила предложение переговорных рамок. Теперь его должны одобрить страны-члены Евросоюза во время заседания Совета ЕС.

Сначала нужно утвердить рамки переговоров. Это тот момент, с которого можно увидеть график проведения первой межправительственной конференции,

– сказал еврокомиссар.

Отметим, что официальные переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся только после проведения первой межправительственной конференции.

Что говорили ранее об открытии переговоров об открытии переговоров о вступлении Украины в ЕС

Европейская комиссия завершила подготовку предложений по переговорной рамки для Украины.

Европейский Совет не согласует переговорную рамку во время встречи на этой неделе. Решение относительно официального открытия переговоров может быть принято до конца июня. Об этом вне записи сообщил высокопоставленный чиновник ЕС корреспонденту 24 Канала в Брюсселе.

Послы ЕС уже ознакомились с устной оценкой от Еврокомиссии по выполнению необходимых реформ Киевом. Однако, по словам собеседника, в ЕС не было специального графика, когда именно лидеры должны согласовать переговорную рамку для Украины.