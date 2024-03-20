Так, можливу дату проведення першої міжурядової конференції можуть назвати вже після затвердження переговорних рамок. Про це заявив єврокомісар з питань розширення Олівер Варгеї, передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.

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Спершу треба затвердити рамки переговорів

Олівер Варгеї зазначив, що Єврокомісія вже представила пропозицію переговорних рамок. Тепер її мають схвалити країни-члени Євросоюзу під час засідання Ради ЄС.

Спочатку потрібно затвердити рамки переговорів. Це той момент, з якого можна побачити графік проведення першої міжурядової конференції,

– сказав єврокомісар.

Зазначимо, що офіційні переговори про вступ України до ЄС розпочнуться лише після проведення першої міжурядової конференції.

Що говорили раніше про відкриття переговорів про вступ України в ЄС

Європейська комісія завершила підготовку пропозицій щодо переговорної рамки для України.

Європейська Рада не узгодить переговорну рамку під час зустрічі цього тижня. Рішення щодо офіційного відкриття переговорів може бути прийнято до кінця червня. Про це поза записом повідомив високопосадовець ЄС кореспондентці 24 Каналу в Брюсселі.

Посли ЄС вже ознайомилися з усною оцінкою від Єврокомісії щодо виконання необхідних реформ Києвом. Однак, за словами співрозмовника, в ЄС не було спеціального графіка, коли саме лідери мають узгодити переговорну рамку для України.