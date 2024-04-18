Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что пакет помощи, который критически нужен Украине – США точно примут. Больше об этом, действительно ли Дания перепродала F-16, которые обещала нам – читайте далее в материале.

Не пропустите Джонсон заявил, что предоставить летальную помощь Украине "критически важно"

Предоставят ли США пакет помощи

Президент Владимир Зеленский говорит о том, что на справедливый мир и победу для Украины не стоит надеяться, если мы не увидим помощи от США. В то же время спикер Палаты представителей Майк Джонсон сказал, что помощь Украине сейчас критически важна и он лучше отправит пули, чем американских ребят. Накануне голосования за пакет помощи Украине, мы наконец услышали то, что хотели услышать еще с декабря 2023 года. Но что же будет с помощью от Соединенных Штатов?

Я считаю, что все же за помощь в любом случае проголосуют. Изменение риторики Джонсона свидетельствует о понимании репутационных потерь, которые понесут Соединенные Штаты, если практически оставят Украину один на один со страной, которая в их доктрине национальной безопасности является ключевым врагом демократии – Россией. Это очень хороший признак.

На этой неделе для нашей страны есть несколько важных составляющих, которые абсолютно точно меняют понимание и войны в Украине, и что такое Россия, и почему Россия должна однозначно проиграть войну.

Прежде всего атака Ирана на Израиль. Она доказала, что технологическое преимущество стран Запада является фундаментальным. То есть, закрыть небо можно и остановить гуманитарную катастрофу, которую мы вчера видели в Чернигове, сегодня (18 апреля – 24 Канал) в Днепре. На фоне этого есть очевидное изменение риторики глобальной медийной и экспертной среды.

Почему Израиль можно закрыть и это справедливо, более того, можно обнулить репутацию Ирана? Потому что сегодня Иран выглядит ничтожно. Одно дело – ожидать на Ближнем Востоке начала третьей мировой, потому что там есть "мощный" Иран, а потом понять, что Иран совсем не мощный и проигрывает с точки зрения возможностей даже своим же прокси, в частности, Хезболле или хуситам. Это выглядит эффектно.

И так же тогда вопрос, почему нельзя окончательно обнулить репутацию России? Потому что сейчас совсем не выглядит так, что Россия непобедимая страна, с которой надо бояться идти на конфликт, которую надо слушать, поддаваться ее шантажу и тому подобное. Для этого надо сделать три вещи:

осознать, что технологически закрыть небо над Украиной можно. Это будет существенно влиять на ход войны. То есть, не будет геноцидного компонента, и у России не будет аргументов для продолжения дополнительного шантажа;

не может такого быть, что страна-лидер как США отходит в сторону и говорит, что 60 миллиардов – это очень дорого, чтобы помочь выиграть войну против России. Поэтому, мол, мы будем лучше смотреть, как их убивают. Это тоже репутационно выглядело бы странно. Поэтому совершенно понятно, что США пойдут на выделение помощи;

совершенно не имеет смысла больше обращать внимания на потуги таких стран как Иран и Россия, которые говорят, что сейчас начнут третью мировую войну и всех поставят на колени. Нет, они технологически крайне отсталые. Конечно, Иран и Россия имеют большое количество ресурса, но против этого можно работать не людьми.

Мы говорим о пакете помощи. Воевать людьми против людей – это нонсенс. Воевать надо технологиями против отсталой страны, которая использует людей. России безразлично к людям, но мы должны использовать технологии. В частности, дальнобойное оружие, ракеты к HIMARS, ракеты ATACMS, системы противоракетной обороны, тактическую авиацию, дроны и снаряды в большом количестве.

Технологии позволят уничтожать весь примитивный ресурс России на дальнем расстоянии. Мне кажется, что существенное изменение диспозиции в глобальном политическом пространстве явно происходит. Немножко надо дожать.

Кстати, президент Украины активно работает над этим. Зеленский инициировал заседание Совета Украина – НАТО. Ведь он хочет поставить вопрос, как так происходит, что технологически есть инструменты, которые позволяют закрыть гражданское население, но почему-то Украина не может их использовать.

Атака на Израиль показала, что есть системы пассивной защиты пространства воздушного над территорией страны, а не атаки территории агрессора. Мы так же говорим, мол, давайте по крайней мере пассивную защиту организуем, чтобы гражданское население не страдало. А все, что касается необходимости уничтожить военные возможности России, то Украина сама с этим справится. Опять же, переходим к Джонсону, если будет соответствующий комплект оружия.

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Мне кажется, что диспозиция Украины сегодня идеально укладывается в концепцию справедливого мира. Заявления Джонсона говорят о том, что надо все же не прятаться от проблем. Они звучат следующим образом: или доминирует правило и демократия, или доминирует автаркия и позиция силы.

Для Украины сейчас переломный момент

Украина более полугода говорит о том, что необходимо оружие, заканчиваются боеприпасы и ракеты для противовоздушной обороны. Вдруг Жозеп Боррель говорит, что Евросоюзу дешевле дать Украине ЗРК Patriot, чем потом отстраивать всю энергосистему. Майк Джонсон заявляет, что необходимо проголосовать за пакет помощи, чтобы Украина могла себя оборонять, а Нидерланды готовы выкупить Patriot и передать их нам. Что сдвинуло этот вопрос с мертвой точки?

Прежде всего очень наглое поведение России. Россияне вернулись к риторике начала войны, что якобы сейчас всех будут уничтожать, атаковать и выиграют войну.

Страна-агрессор всячески показывает, что она помешана и с ней нельзя договориться. Если были еще определенные бизнес-лоббистские группы, которые думали, что можно будет потом вернуться к нормальным схемам с Россией и зарабатывать много денег, то они понимают, что там просто психически измененные существа, которые не будут ни о чем договариваться.

После атаки Ирана Запад понял, что можно доиграться до такого момента, когда только ядерное оружие, которое можно использовать превентивно, не для защиты, а для нападения, будет решать судьбы целых стран. Это очень опасный путь, то есть ты ничего уже не контролируешь. Они понимают, что мир постепенно идет к этому.



Спикер Джонсон / Getty Images

Россия постепенно откровенно говорит, что будет атаковать ядеркой, потому что не может выиграть конвенционально. Это совершенно точно обнуляет ключевой элемент глобальной безопасности – Доктрину ядерного сдерживания. Запад этого боится. И тут они увидели, что Иран – надутый мешок понтов на Ближнем Востоке такой же как Россия – просто ничтожный. Нет смысла бояться того, чего не существует. Тоже самое и с Россией. Не существует мощной, большой страны, которую надо бояться. Они это осознают.

Мне кажется, что США начинают заниматься социологией и видят, что странное поведение по оказанию помощи Украине сейчас откровенно бьет по их репутации. Якобы США могут помочь выиграть войну против России, но не делают этого. Кажется, якобы Вашингтон хочет, чтобы было совершено перераспределение глобальных влияний в пользу других государств, а потом США будут тратить много денег, чтобы самоизолироваться и обезопасить себя от рисков, нарастающих в Латинской Америке, Центральной Америке, Африке и тому подобное.

Кроме того, как только мир будет нестабилен, то цены будут иметь несколько иной вид. Более того, можно потерять целые отраслевые рынки, например, Тайвань, то есть микроэлектронику.

И здесь выходят публикации о том, как так происходит, что США технологически могут закрыть небо над Израилем, но не могут над Украиной. Эти вопросы реально шокируют электорат. Люди же думали, что это крайне опасно, нет технологического преимущества, и Россия и Иран мощные страны. Однако выяснилось, что нет и технологически пассивную защиту жизней людей можно очень просто организовать.

Это существенно меняет диспозицию. Потому что тогда люди будут спрашивать, точно ли это лидеры. Например, Майку Джонсону будут говорить, что можно сохранить жизнь многим украинцам, а вы просто не хотите это сделать, имея технические возможности. Репутационно это будет сильно бить.

Кроме того, очень важный параметр – субъектность Украины. На протяжении всей войны мы подчеркиваем ключевые логические объяснения, почему эта война должна быть закончена не так, как в 2014 году. Ведь если завершить ее компромиссом в пользу России, то это будет означать следующие этапы войны.

К тому же это будет означать существенное увеличение агрессивной информационной и гибридной составляющей, которую Россия будет использовать, готовя этот третий этап. Москва будет разбалансировать политические рынки Европы, а это много опасностей: террористических, конфликтных опасностей, переворотов и тому подобное.

В Европе сейчас вообще есть абсолютное понимание всего, что генерирует Россия. Поэтому мне этот момент своего рода переломный момент. Да, надо дождаться количественного перелома, в частности, по поставкам вооружения. Дождемся, но мне кажется, что как на первом – втором месяце войны, в середине войны и вот сегодня мы имеем третий перелом, когда есть понимание, что и Иран, и Россия – это не мощные страны. С ними можно справиться и надо это сделать именно на поле боя.

Новый законопроект спикера Джонсона существенно не отличается от того, который ранее принял Сенат. Для Украины туда заложили 61 миллиард долларов, но предлагают предоставлять в долг. В то же время президент США будет иметь полномочия его простить. По ATACMS, то это положение не имеет обязательного характера. Складывается скептическое впечатление, что партнеры пытаются держать ситуацию где-то посередине. Когда Россия получает какую-то победу, то нам решают предоставить оружие. Как только линия обороны выравнивается, то берут паузу.

Это не скептицизм, вы просто перестали жить в иллюзиях, что все будут считать мир украиноцентричным. Нет, у всех есть свои национальные интересы. Но в целом я с вами не соглашусь. Я оптимистично смотрю на то, что происходит. Потому что мы видим и изменение риторики, и изменение понимания, что такое современная Россия, и абсолютно отказ от толерирования Путина, то есть его не воспринимают как лидера.

Относительно хода событий в войне я думаю немного иначе. Сейчас есть вопрос ресурсно-количественного преимущества России, но это можно скомпенсировать высокотехнологичным преимуществом тех стран, которые нам помогают.

Наши ребята учатся постоянно, Вооруженные Силы просто невероятную работу проделали. Они переформатировались от старого советского оружия, от старых советских технологий ведения войны к новейшим технологиям НАТО. Более того, синхронизировали инструменты разных стран, чему вообще нет аналогов.

Как только этот фантастический объем работы будет количественно насыщен инструментами, и потом будет эффективное использование этих инструментов с учетом опыта двухлетней войны, будем иметь существенные результаты по линии фронта.

Поверьте мне, сегодня, в отличие от года назад, наши партнеры наоборот будут существенно донасыщать нас оружием, понимая, что все идет к справедливому финалу, к обнулению России, после которого мы сможем получить перестроенное глобальное пространство безопасности. Вот так это выглядит. Мы без иллюзий, партнеры без иллюзий, с национальными интересами, у нас свои – у них свои. Но сегодня есть очевидный общий интерес – путинская Россия должна исчезнуть в полном смысле этого слова.

Имеется в виду не территориально, а с этой политической или политически-агрессивной составляющей. Потому что вы же видите, куда мигрирует этот режим? Это абсолютно дикарский режим. Они отказались даже от маленьких, псевдодекоративных, псевдодемократических маскировок. Они строят конкретную неосталинскую модель со своими ГУЛАГами.

Конечно, это выглядит немного абсурдно, потому что это же Путин. Это человек очень низкого интеллектуального уровня. Я прошу, чтобы вы не забывали это. Потому что когда мы считаем, что Россия является сверхмощным государством с аналитическими центрами, это не так.



Владимир Путин / Getty Images

Сегодня из-за такого субъекта как Путин они обнулили свои интеллектуальные центры полностью. Посмотрите, как они разговаривают, какие у них аргументы. Только послушайте Патрушева (Николай Патрушев, секретарь Совбеза России – 24 Канал), какую риторику он использует, какой лексический запас он использует. Да и не только он: Бортников (Александр Бортников, директор ФСБ – 24 Канал), Шойгу (Сергей Шойгу, министр обороны России – 24 Канал). Это просто какое-то варварство низкого интеллектуального уровня.

Это осознаем не только мы с вами, это осознают наши партнеры. И поэтому мне кажется, что нужно немножко меньше скепсиса. Меньше иллюзий, рациональные объективные подходы. Есть понимание, что количественно надо все же иметь определенный паритет. Не обязательно это должно быть, например, 100 ракет на 100 ракет. Может быть и 100 ракет на 70 ракет. Потому что наши 70 будут гораздо эффективнее, чем российские 100.

Кроме того, самое главное, на чем я хочу подчеркнуть, чтобы мы не забывали. И Жозеп Боррель, и другие руководители европейских государств готовы не только закупать для Украины снаряды, но и системы ПРО и тому подобное. Это говорит о том, что у нас есть неформальное, мощное, абсолютно самосознательное лобби, которое четко говорит, что Украине точно нужно выиграть войну, получить все оружие, защитить свое гражданское население.

Это свидетельствует о полной перестройке европейских сообществ. Думаю, и Соединенные Штаты, после сегодняшних заявлений господина Джонсона, все же будут мигрировать в ту нишу, которую они должны занимать по праву, – в нишу безусловного глобального лидера. И тогда тратиться на Ближнем Востоке, в Восточной Европе надо будет гораздо меньше, потому что не будет этих фейковых "неоимперий", которые претендовали на перераспределение глобальных сил.

Действительно ли Дания продала F-16, которые обещала Украине

Правда ли то, что Дания перепродает Аргентине F-16, которые пообещала предоставить Украине?

Нет. Это же информационные программы, которые должны показать, что нас не поддерживают. Нет, дальше продолжаются программы обучения наших пилотов, и программы, которые должны построить логистику. Она сейчас строится, просто в эфире не стоит наговорить лишнего о логистике использования F-16. Есть, кстати, обновление авионики F-16, чтобы они были более способными с точки зрения дальности работы.

Безусловно, то количество, о котором заявили ключевые страны, как Норвегия и Дания, в полном объеме предоставят Украине.

Я хочу, чтобы мы не играли в информационные и провокационные вещи, которые Россия максимально пытается масштабировать и распространять. Мол, смотрите, Украина никому не нужна, Украину обманывают или что-то такое. Пожалуйста, не нужно этого. Все идет в рамках договоренностей, в рамках условной авиационной коалиции.

Постоянно на коммуникации с руководителями этих стран есть президент. Есть функциональный штаб, который занимается логистикой – его возглавляет Рустем Умеров. Все идет согласно плану тренировки, обеспечения логистики, апдейта самолетов, которые предоставят Украине. Никто не будет играть в "игру", где кому-то что-то передадут, а Украине – нет. Такого точно не будет.

Что изменится после передачи нам F-16

По плану поставки F-16 Украине, мы можем говорить о каких-то конкретных сроках? Или это остается секретом, пока они не будут в нашем небе?

Это не то чтобы секрет. Я думаю, что об этом было бы лишним сегодня говорить, потому что как только самолеты начнут работать, мы увидим с вами существенное изменение диспозиции по линии фронта. Потому что Россия потеряет этот свой базовый козырь – авиационные управляемые бомбы.

То есть они ежедневно по 50 – 200 КАБов бросают на головы нашим ребятам, которые находятся на переднем крае. Это надо решать. Как только F-16 появятся в Украине, вы увидите совсем другую картину по линии фронта.



Россия придумала фейк о F-16 / Getty Images

О "депрессивных" публикациях западных СМИ

Это, конечно, вряд ли статистика, но военные, с которыми мы общаемся в эфире, на вопрос о моральном духе, говорят, что держатся, идут вперед. А вот Politico пишет о том, что моральный дух украинского войска очень мрачный. Не российские ли это нарративы?

Западные журналисты часто дают свое субъективное мнение. Это не обязательно как-то коррелирует с Россией. Россия потом просто берет какие-то цитаты, масштабирует их, и использует в рамках своей пропагандистской программы.

Но я здесь немножко иначе акценты поставлю. Можно всегда найти людей, которые более или менее оптимистичны, более или менее уставшими. И это нормально. Человек находится в определенном настроении и может определенным образом прокомментировать что-то, имея меньший объем информации. И это тоже нормально. Просто здесь очень важно понять другое.

Когда Politico или любая другая газета пишет, что "Украина в депрессии", они должны немного иначе ставить акценты и делать выводы – все это можно улучшить. Украина и так доказывает, что она более двух лет ведет сверхборьбу, и продолжает несокрушимо это делать.

Но если Украине добавить оружия, то это существенно улучшит настроения. Если Украине точно гарантировать пассивную защиту, то это существенно улучшит и настроения в тылу, и настроения на линии фронта. Если Украина, например, будет иметь паритет один к трем снарядам, это существенно улучшит настроения.

Более того, Украина сможет тогда наконец сконцентрироваться на определенных наступательных действиях. Не только на обороне, потому что в обороне все же надо меньше ресурса. Для наступательных операций этого ресурса должно быть гораздо больше.

То есть хотелось бы, чтобы они не только о депрессии писали, а и о причинах этой депрессии, и почему Украина продолжает эффективное сопротивление несмотря на дефицит оружия, а после этого сделали соответствующие выводы. Тогда бы это было объективнее.

А так, безусловно, оно немножко депрессирует, но опять же подчеркиваю, это субъективные интерпретации. Потому что, если ты два года ведешь тяжелую войну, и доказываешь, что ты способен ее довести до справедливого финала, то ты точно не будешь сдаваться, правильно? Независимо от того, что есть определенные дефициты и тому подобное.

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И здесь я перейду к ключевому – что не понимают, или не до конца понимают наши партнеры и медиа наших партнеров. Они не понимают, что эта война – геноцидного типа. Они считают, что геноцид – это конкретные юридические действия, то есть имеет признаки определенных геноцидных проявлений, которые можно юридически квалифицировать. А я не об этом говорю.

Они не осознают, что это абсолютно взаимная ненависть. У нас она оправдана, понятно почему. В этой войне нельзя договориться и потом сделать вид, что не было этого типа войны, что мы имеем соседей, с которыми можно о чем-то говорить. Наши партнеры думают, что все же еще можно вернуться к концепции, что это соседние государства и как-то они должны договариваться. А я хочу, чтобы мы с вами поняли и объяснили нашим партнерам, что это невозможно.

Вот когда Россия проиграет и пройдет через покаяние, то тогда, безусловно, холодный мир между нами будет. Но когда они выйдут с нашей территории, когда будут выплачивать десятилетиями репарации за военные преступления, когда пройдут через покаяние, хоть это я сейчас с сарказмом говорю, потому что для России покаяние – это немножко странно звучит, вот тогда можно будет о чем-то говорить.

Наши партнеры не понимают, что нет сегодня возможности говорить, потому что это геноцидного типа война. Они (россияне – 24 Канал) пришли именно уничтожить нас как украинцев. Не просто территорию захватить или еще что-то, а уничтожить именно как украинцев.

О мужчинах, которые сбежали за границу

Politico пишет, что около 650 тысяч мужчин призывного возраста покинули Украину. Большинство из них нелегально пересекли границу. Это интерпретация или данные со ссылкой на статистику?

Я не знаю, где они берут эти данные. Большое количество выехало. Особенно в первые недели полномасштабной войны. Это личный выбор людей. Люди же не однородные. Есть разные.

Есть те, кто приняли для себя тяжелое решение и пошли на передний край. Их же много. Есть такие, что решили для себя поддерживать Вооруженные Силы через большие программы волонтерства, через бизнес. Много людей, которые работают в Украине и продолжают уже два года донатить, искать возможности, формировать различные фонды, активно участвовать в тех или иных производствах и тому подобное. Это вторая категория.

Смотрите, страх – это нормальная реакция любого человека. И я думаю, что те, кто пошли на передний край, также испытывали определенный страх. Но они умеют управлять этим страхом. Другая категория осталась в тылу и активно работает. И очень мощно работает, независимо от сложных экономических условий, в которых Украина живет.

А есть третья категория, которая для себя решила, что ей все равно. Что ей настолько страшно, что надо уехать в Европу и там находиться. Имеют ли они на это право? Как государство, я должен сказать, что нет. Но как человек либеральных взглядов – я понимаю, что каждый сам делает свой выбор.

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Вот они сделали такой выбор. Можно их вернуть? Кто-то вернется. Будет ли это большинство? Нет. Останутся ли они там? Будут ли они искать возможности себя оправдать? Да, они будут находиться за пределами Украины и говорить, чтобы себя оправдать, что-то вроде "это не наша война; можно было о чем-то договориться; мы же свободные люди" и тому подобное.

Есть четвертая категория. На мой взгляд, самая мерзкая категория – это те, которые бравируют тем, что они сбежали из страны; которые манифестируют, что они могут там проводить роскошный образ жизни и тому подобное. Так они дискредитируют Украину на западных рынках.

Когда человек сбежал от войны из Украины; является гражданином Украины, но ведет себя там манифестно, показывая, что ей безразлично, она развлекается – для западного обывателя это выглядит странно. А как это так? Ну, смотрите, вот украинцы как себя ведут? Это частично демотивирует наших партнеров. Это человеческая природа.

Если немножко глубже и очень коротко. Что такое человек? Человек сам для себя решает, что для него является приоритетным и может ли он контролировать свои определенные там эгоистические проявления, проявления страха. Без возможности на что-то повлиять. Человек это контролирует. Кто-то умеет, кто-то не умеет и так далее. Ожидать, что все будут однозначно патриотически настроенными? Это идеализм.

После двух лет войны Украина продемонстрировала ключевое – что огромная сердцевина в стране есть. Огромная, которая готова отдавать все ради существования Украины. Не просто ради абстракции какой-то, а ради существования конкретной страны.

И я считаю, что эта сердцевина намного больше, чем во многих других странах. И это единственное, что должны понять наши партнеры. Что такая страна должна обязательно выиграть. Потому что другие страны совсем иначе бы себя вели в такого типа войнах против России.

Вывод: надо убрать Россию, чтобы не было этого ожидания повторной войны на других территориях, которые могут привести к фатальным последствиям на этих территориях. В отличие от Украины.

Вторую часть интервью с Михаилом Подоляком – читайте вскоре на сайте 24 Канала.