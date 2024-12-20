Сообщает 24 Канал со ссылкой на государственного секретаря США Энтони Блинкена в интервью MSNBC Morning. Он отметил, что мир должен быть справедливым и долговременным, чтобы предотвратить повторение войны в будущем.

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Перед каким выбором встала Украина

Блинкен заявил, что Украина вошла в стадию, когда необходимо принять критически важное решение.

Украинцы должны принять фундаментальные решения относительно продолжения борьбы или переговоров и попытки довести это до прекращения огня,

– заявил глава американской дипломатии.

Он отметил, что не менее важным является вопрос, готова ли Россия пойти на это.

"Впрочем, если дойдет до этого (до переговоров – 24 Канал), мы хотим убедиться, что украинцы и администрация Трампа будут иметь лучшие позиции для заключения сильнейшей сделки", – отметил Блинкен.

По его словам, это предусматривает продолжение усиления позиций Украины на поле боя, обеспечение ее необходимыми ресурсами, боеприпасами и мобилизованных бойцов. Также важно сохранять максимальное давление на Россию.

Блинкен отметил, что прекращение огня должно состояться на справедливых условиях с перспективой долговременного мира. Он отметил важность не допустить, чтобы Россия использовала паузу для восстановления сил, перевооружения и новых атак в будущем.

Госсекретарь отметил важность поддержки Украины в достижении успеха как независимого и суверенного государства.

Ее не стерли с карты. Это то, чего хотел Путин и потерпел провал. Она может крепко стоять на собственных ногах в военном, экономическом плане и в плане демократии. Это лучший возможный отпор Путину,

– отметил он.

Он также выразил уверенность, что новоизбранный президент США Дональд Трамп захочет заключить хорошую для Украины соглашение.