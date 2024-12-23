Про це розповів 24 Каналу генерал армії та екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, припустивши, яку саме функцію мав виконати Біллі Бернс під час зустрічі з керівництвом України. Також чинний Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що Україна стоїть перед ухваленням "фундаментального рішення" щодо "продовження боротьби" або переговорів та спроби "довести це до припинення вогню".

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ЦРУ глибоко володіє ситуацією

Маломуж наголосив, що глава ЦРУ не їздить прощатися до президента України. Зазвичай такий візит пов'язаний з його функцією передати від імені ще чинного президента США Джозефа Байдена важливу інформацію.

Йдеться, імовірно, про актуальні проблеми, пов'язані з допомогою Україні, а також з можливими сценаріями розвитку подій. ЦРУ має певну інформацію про Росію, і в контексті цього може представити можливі моделі врегулювання ситуації в нашій країні,

– підкреслив він.

Бернс, на його думку, міг довести до керівництва України ситуацію щодо об'єднання зусиль старої і нової адміністрацій Білого дому не тільки в плані підтримки України, а й можливого тиску на Росію. Всі ці питання треба було погодити з президентом України.

"Це комплексний, глобальний і принципово важливий для перехідного періоду візит. Водночас це не самостійний візит Бернса, який виступає не від відомства, а від держави – Сполучених Штатів Америки. Він є конкретним посланцем Байдена", – сказав екскерівник Служби зовнішньої розвідки України.

В Києві, напевно, була представлена перехідна модель діяльності в кооперації з новою адміністрацією, зокрема, в оборонній сфері щодо формування сил і засобів протистояння з Росією, залучення оперативних аргументів тиску Заходу і моделі виходу на мир.

До слова. Білл Бернс, який очолював ЦРУ з березня 2021 року, відвідував Київ на початку 2022 року – за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Також він послідовно підтримував надання Києву допомоги і навіть звертався з відповідним закликом до Конгресу.

Також Бернс міг передати інформацію щодо можливих загроз з боку Росії, планів Владіміра Путіна та лідерів інших країн. Україна, на думку Маломужа, мала б врахувати ці дані, готуючи стратегічні рішення щодо оборони і дипломатії.

Приїзд директора ЦРУ в Київ також має позитивне значення в плані того, які програми підтримки будуть спрямовані Україні ще за часів чинної адміністрації Білого дому. Йдеться про озброєння, техніку, боєприпаси,

– сказав генерал армії.

Також, імовірно, Бернс повідомив, які оперативні засоби будуть залучені в контексті підтримки України і які позиції щодо цього питання вже погоджені з новою адміністрацією Трампа, майбутнім главою ЦРУ, майбутнім Держсекретарем.

Оскільки ЦРУ глибоко володіє ситуацією в Росії, воно знає про плани Кремля і частина цієї інформації була доведена до України,

– підкреслив Микола Маломуж.

Нагадаємо, що Білл Бернс прибув в Україну перед тим, як адміністрація Байдена покине Білий дім у січні 2025 року. Він зустрівся з президентом України, який зазначив, що з початку війни він провів із Бернсом багато зустрічей в Україні, США, Європі, про які публічно не повідомлялось.

Зеленський назвав візит Бернса до України "останнім" і запевнив, що продовжить зберігати з ним контакт.