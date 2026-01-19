Об этом написал лидер США в Truth Social, передает 24 Канал.

В чем Трамп обвинил Данию?

В воскресенье, 18 января, Дональд Трамп заявил, что Штаты готовы устранить российскую угрозу в Гренландии, поскольку Дания не смогла сделать этого в течение 20 лет.

НАТО уже 20 лет повторяет Дании, что вы должны устранить российскую угрозу из Гренландии. К сожалению, Дания не смогла ничего с этим поделать. Теперь пришло время, и это будет сделано,

– написал он в соцсети.

В то же время ни Дания, ни НАТО пока это заявление не комментировали.

Трамп стремится получить Гренландию: что об этом известно?