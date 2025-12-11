Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Володимира Зеленського під час спілкування зі ЗМІ.

Чи може Росія вийти з переговорів?

Зеленський заявив, що все може зруйнуватися будь-якої миті. Та Україна постійно працює з партнерами.

Я вважаю, що остання миля найскладніша. Може бути, на жаль, все зруйноване зараз з різних причин. Є багато ризиків щодо цього. Ми ж пробуємо з нашого боку зробити все, щоб вдалося. Я вважаю, що ми конструктивні. При цьому ми не зливаємо нашу державу, не здаємо нашу незалежність, що важливо. Але ми конструктивні. Ми діємо, ми кожного дня працюємо,

– розповів президент про перебіг мирних перемовин.

Він сказав, що, коли Україна мала питання до мирного плану, то доопрацювала його, "дещо змінили форми, додали ідей", і відправили назад.

"Ми кожного дня на зв'язку з американцями. Всі ці тижні, майже кожного дня. І не один раз на день. Але це конструктивна бесіда, і ми намагаємось все робити, щоб залишатись у конструктивних відносинах з Америкою – як у двосторонніх, так і разом з європейцями", – сказав Зеленський.

Росії, на його думку, потрібна пауза, та агресор не погоджується на це, попри серйозні економічні проблеми.

Я не бачу демонстрації того, що вони хочуть закінчувати війну. Але вони не хочуть, щоб економічно їм було ще складніше, а це буде. Окрім того, що вже це відбувається, а буде ще складніше, якщо вони скажуть президенту Трампу, що вони не закінчувати війну. Президент Трамп буде йти далі, посилювати тиск. І вони не хочуть цього. Пам'ятаєте, скільки разів вони йшли на різні дипломатичні трюки для того, щоб президент Трамп не вводив санкції? Зараз теж є такий ризик. Але всі партнери мають це бачити і усвідомлювати,

– попередив гарант.

