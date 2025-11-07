Про це Трамп сказав під час спілкування з журналістами в четвер, 6 листопада, повідомляє 24 Канал.

Яку заяву Трамп зробив щодо Індії?

У Дональда Трампа запитали, як проходять його переговори з прем'єром Індії Нарендрою Моді.

Відмінно, все йде добре. Він (Моді, – 24 Канал) припинив, здебільшого припинив купувати нафту в Росії,

– відповів американський лідер.

Він додав, що Моді запросив його відвідати Індію, і президент США пообіцяв прийняти це запрошення. За словами Трампа, візит може відбутися вже наступного року.

Раніше Нарендра Моді вже запевняв Дональда Трампа, що його країна більше не купуватиме російську нафту. Тоді президент США назвав цей крок важливим і висловив надію, що Китай наслідуватиме приклад Індії.

Індія та російська нафта: що відомо?