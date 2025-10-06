Чому Китай змінює експортну стратегію?

Імпорт китайського одягу та текстилю до ЄС у першій половині 2025 року зріс на 20 % у вартісному та фізичному обсязі порівняно з минулим роком, повідомляє 24 Канал з посиланням на FT.

Основна частина збільшення вартості відбулася за рахунок зростання імпорту дешевого одягу приблизно на 2 мільярди євро.

Ми говоримо про цю тарифну війну і бачимо, що Китай експортує менше до США. Китайські компанії, оскільки вони не можуть продавати у Сполучених Штатах, поводяться дуже агресивно, щоб продавати в Європі,

– сказав Маріо Хорхе Мачадо, президент Euratex.

Наслідки американських тарифів поєднуються з повільним прогресом ЄС у скороченні кількості посилок, що надходять до блоку від онлайн-продавців, таких як Temu та Shein. Водночас вартість експорту з ЄС до Китаю впала на 19% через падіння цін на одяг у Європі через конкурентний тиск і ослаблення юаня відносно євро.

Тарифний режим адміністрації США спричинив величезні заворушення у давно усталених ланцюгах поставок, особливо з Китаю, оскільки китайські компанії звертаються до Європи як до ринку збуту своєї продукції, на відміну від відправлення її до США,

– пишуть у виданні.

Через це європейські компанії зіткнулися з ще жорсткішою конкуренцією з боку дешевого імпорту з Китаю. Вона одночасно борються з бюрократією та вищими витратами на енергоносії, ніж на більшості інших ринків.

Зауважте! Додаткові тарифи, запроваджені проти Китаю з моменту вступу на посаду Дональда Трампа, наразі становлять 30% після широких переговорів між двома сторонами.

Як тарифи Трампа вплинуть на економіку Китаю?

Очікується, що глобальне економічне зростання зараз сповільниться лише незначно – до 3,2% у 2025 році з 3,3% минулого року – порівняно з 2,9%, прогнозованими у червні, повідомляє 24 Канал з посиланням на вересневий звіт Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

У Китаї також спостерігалося уповільнення зростання у другій половині року, оскільки попит на експортні відвантаження до запровадження тарифів США зменшується, а фіскальна підтримка зменшується.

Тим не менш, очікується, що економіка Китаю зросте на 4,9% цього року – порівняно з 4,7% у червні – перш ніж сповільнитися до 4,4% у 2026 році – переглянутий у бік збільшення з 4,3%.

