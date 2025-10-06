Чому Китай змінює експортну стратегію?
Імпорт китайського одягу та текстилю до ЄС у першій половині 2025 року зріс на 20 % у вартісному та фізичному обсязі порівняно з минулим роком, повідомляє 24 Канал з посиланням на FT.
Основна частина збільшення вартості відбулася за рахунок зростання імпорту дешевого одягу приблизно на 2 мільярди євро.
Ми говоримо про цю тарифну війну і бачимо, що Китай експортує менше до США. Китайські компанії, оскільки вони не можуть продавати у Сполучених Штатах, поводяться дуже агресивно, щоб продавати в Європі,
– сказав Маріо Хорхе Мачадо, президент Euratex.
Наслідки американських тарифів поєднуються з повільним прогресом ЄС у скороченні кількості посилок, що надходять до блоку від онлайн-продавців, таких як Temu та Shein. Водночас вартість експорту з ЄС до Китаю впала на 19% через падіння цін на одяг у Європі через конкурентний тиск і ослаблення юаня відносно євро.
Тарифний режим адміністрації США спричинив величезні заворушення у давно усталених ланцюгах поставок, особливо з Китаю, оскільки китайські компанії звертаються до Європи як до ринку збуту своєї продукції, на відміну від відправлення її до США,
– пишуть у виданні.
Через це європейські компанії зіткнулися з ще жорсткішою конкуренцією з боку дешевого імпорту з Китаю. Вона одночасно борються з бюрократією та вищими витратами на енергоносії, ніж на більшості інших ринків.
Зауважте! Додаткові тарифи, запроваджені проти Китаю з моменту вступу на посаду Дональда Трампа, наразі становлять 30% після широких переговорів між двома сторонами.
Як тарифи Трампа вплинуть на економіку Китаю?
Очікується, що глобальне економічне зростання зараз сповільниться лише незначно – до 3,2% у 2025 році з 3,3% минулого року – порівняно з 2,9%, прогнозованими у червні, повідомляє 24 Канал з посиланням на вересневий звіт Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).
У Китаї також спостерігалося уповільнення зростання у другій половині року, оскільки попит на експортні відвантаження до запровадження тарифів США зменшується, а фіскальна підтримка зменшується.
Тим не менш, очікується, що економіка Китаю зросте на 4,9% цього року – порівняно з 4,7% у червні – перш ніж сповільнитися до 4,4% у 2026 році – переглянутий у бік збільшення з 4,3%.
Останні новини про мита США
Мита Трампа призвели до зростання цін на імпортні товари в США, зокрема на аудіообладнання та інструменти. Американські роздрібні торговці, такі як Costco та Ashley Furniture, зменшують імпортні товари або ж підвищують ціни на свою продукцію.
Тарифи тиснуть і на Швейцарію. Країна пропонує інвестувати в американську золотопереробну промисловість, щоб знизити мита, запроваджені адміністрацією Трампа.
Президент Трамп запровадив нові мита на деревину і меблі, які почнуть діяти з 14 жовтня, а ставки підвищаться з 1 січня, якщо країни не досягнуть домовленості зі США. Нові тарифи стануть ударом для Канади, Мексики та В’єтнаму, але винятки можливі для країн з торгівельними угодами, таких як Велика Британія, Японія та Євросоюз.