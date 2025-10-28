Що Зеленський говорить про заяви Росії?

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із журналістами цю цинічну заяву російського посадовця назвав "брєдом", передає 24 Канал.

Втім, за його словами, у Білому домі вже розуміють, що заявам росіян вірити не варто. Зокрема, міністр фінансів США Скотт Бессент дав правильну характеристику спецпосланцеві Путіна.

Бессент чесно сказав про цього Дмітрієва – просто пропагандист,

– зазначив Зеленський.

Президент додав, що США вже кілька разів спілкувалися з представниками Кремля та навіть спочатку хотіли з ними дуже довірливий діалог. Однак Москва постійно намагається надурити Вашингтон.

Володимир Зеленський Президент України З цими людьми "рускіє" на все йдуть, багато їм пропонують, але на кожному кроці брешуть.

Зеленського відкрив, що у Києва теж спочатку були непрості відносини з американським міністром фінансів. Проте Україна була правдива у своїх словах та діях зі США.

По-чесному знайшли компроміс, спільне рішення, нормально пішли, підписали документ. В цьому різниця,

– наголосив глава держави.

Важливо! Зеленський переконаний, що саме через постійні намагання Москви обдурити Вашингтон президент Дональд Трамп ухвалив рішення ввести санкції, а Бессент оперативно виконав його рішення.

Що відомо про візит Дмитрієва в США?

Після оголошення США нових санкцій проти Росії спецпредставник Путіна 24 жовтня прибув в США для переговорів. Кирило Дмитрієв зустрівся з представниками адміністрації Трампа, нібито "щоб продовжити обговорення відносин між США та Росією", пише CNN.

Окрім "енергетичного перемир'я", Дмитрієв заявив, що нібито Москва, Вашингтон і Київ наближають до можливого дипломатичного врегулювання, яке здатне покласти край війні в Україні. Щоправда, він не уточнив, про що саме йдеться.

Я вважаю, що Росія, США та Україна насправді досить близькі до дипломатичного вирішення,

– сказав Дмитрієв.

Окрім того, спецпосланець Путіна переконував, що його візит до США нібито відбувся на запрошення американської сторони, а сама поїздка була давно запланована.

Що відомо про нові санкції США проти Росії?