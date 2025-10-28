Что Зеленский говорит о заявлениях России?

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами это циничное заявление российского чиновника назвал "бредом", передает 24 Канал.

Впрочем, по его словам, в Белом доме уже понимают, что заявлениям россиян верить не стоит. В частности, министр финансов США Скотт Бессент дал правильную характеристику спецпосланнику Путина.

Бессент честно сказал об этом Дмитриеве – просто пропагандист,

– отметил Зеленский.

Президент добавил, что США уже несколько раз общались с представителями Кремля и даже сначала хотели с ними очень доверительный диалог. Однако Москва постоянно пытается обмануть Вашингтон.

Владимир Зеленский Президент Украины С этими людьми "русские" на все идут, много им предлагают, но на каждом шагу врут.

Зеленского открыл, что у Киева тоже поначалу были непростые отношения с американским министром финансов. Однако Украина была правдива в своих словах и действиях с США.

По-честному нашли компромисс, совместное решение, нормально пошли, подписали документ. В этом разница,

– подчеркнул глава государства.

Важно! Зеленский убежден, что именно из-за постоянных попыток Москвы обмануть Вашингтон президент Дональд Трамп принял решение ввести санкции, а Бессент оперативно выполнил его решение.

Что известно о визите Дмитриева в США?

После объявления США новых санкций против России спецпредставитель Путина 24 октября прибыл в США для переговоров. Кирилл Дмитриев встретился с представителями администрации Трампа, якобы "чтобы продолжить обсуждение отношений между США и Россией", пишет CNN.

Кроме "энергетического перемирия", Дмитриев заявил, что якобы Москва, Вашингтон и Киев приближают к возможному дипломатическому урегулированию, которое способно положить конец войне в Украине. Правда, он не уточнил, о чем именно идет речь.

Я считаю, что Россия, США и Украина на самом деле достаточно близки к дипломатическому решению,

– сказал Дмитриев.

Кроме того, спецпосланник Путина убеждал, что его визит в США якобы состоялся по приглашению американской стороны, а сама поездка была давно запланирована.

Что известно о новых санкциях США против России?