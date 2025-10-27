Про це в інтерв'ю 24 Каналу зазначив колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко, уточнивши, що Пекін зацікавлений у тому, аби Росія через війну далі ослаблювалась, не виграла її, але й не програла.

Що Трамп може запропонувати Сі?

Росія для Китаю не є конкурентом, а лише ринком збуту своїх товарів, васалом. Пекін розпоряджається Москвою як йому це заманеться. Тому Сі навряд чи від цього відмовиться.

"Але тут виникає тема США й особисто Трампа. Можливо, якби був Байден, то ситуація була м'якішою, він би переконував Пекін вживати заходів, щоб тиснути на Росію. Трамп цього не любить, він полюбляє нападати. Розмова між ним і Сі буде жорстка", – впевнений Огризко.

Ексочільник МЗС України пояснив, що оскільки тепер Трамп змінив тактику щодо Росії, то діалог з Сі буде тривати не в руслі того, як Китай може повпливати на Кремль, а з конкретним озвучуванням того, що китайській стороні треба буде зробити, аби Путін закінчив війну проти України.

Огризко зауважив на тому, що відбувається серйозна зміна акцентів. В обмін на це, на його думку, Трамп запропонує певні домовленості Китаю стосовно торгівельних питань. Крім того, може закликати його перейти від конфронтації до співпраці, як двох найбільших світових економічних центрів. Адже це принесе і Китаю, і США чималі гроші.

Є низка абсолютно логічних пропозицій чому треба США і Китаю дружити й торгувати, а не воювати незрозуміло заради чого. Думаю, що Трамп може повпливати на Сі, щоб той, як мінімум, або зменшив допомогу Росії, або припинив її,

– озвучив Огризко.

Колишній міністр закордонних справ України підсумував, що якщо під час зустрічі Трампа і Сі лідерам не вдасться порозумітися, тоді у президента США залишиться інструмент для подальших дій – санкції, які він може запровадити персонально проти китайських компаній, які належать до нафтогазового сектору. А це значно відобразиться на економічному стані цієї країни.

Що відомо про зустріч Трампа і Сі?