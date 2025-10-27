Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог Владимир Фесенко, отметив, что Трамп может вести переговоры с китайским лидером по завершению войны на территории Украины. По его мнению, президенту США стоит искать способы, как договориться с Си Цзиньпином.
Как Трамп может убедить Китай давить на Россию?
Владимир Фесенко считает, что Трамп попытается убедить Си Цзиньпина в том, что надо совместно влиять на Путина, чтобы тот завершил войну в Украине.
Кроме того, американский лидер уже анонсировал санкции в отношении России, и ранее угрожал предоставлением Украине мощного дальнобойного оружия.
Это уже можно назвать давлением (на Кремль – 24 Канал), а Китай скорее будет убеждать Путина, если, конечно, согласится. Потому что здесь есть большая проблема. Есть ли интерес у Китая помогать Трампу? К сожалению, у меня есть сомнения относительно этого,
– высказался политолог.
Все потому, что Китай занял довольно нейтральную позицию по российско-украинской войне – не осуждает ее, но и не поддерживает.
Убедить, Си Цзиньпина, чтобы тот влиял на Россию будет трудно, но аргументы на этот счет есть.
Один из них – если сейчас не остановить Путина, то война через некоторое время может распространиться и на страны Европейского Союза. А это уже угроза для Китая, в частности для его экономических интересов,
– сказал Фесенко.
Однако китайский лидер, вероятно, определенное время просто наблюдать, как будут развиваться события, чтобы уже тогда принимать какие-то решения относительно действий в российско-украинской войне.
Также, по словам политолога, Си Цзиньпин не будет просто так помогать Трампу. Возможно, только в обмен на что-то. Однако Владимир Фесенко не ожидает каких-то прорывов в вопросе войны в Украине после встречи Трампа и Си Цзиньпина.
Какова роль Китая в завершении войны в Украине?
Трамп считает, что Китай может помочь повлиять на Россию, чтобы та завершила войну на территории Украины. Поэтому американский лидер в ближайшее время должен встретиться с Си Цзиньпином.
Трамп должен встретиться с Си Цзиньпином 30 октября 2025 года. Это, вероятно, состоится в Южной Корее. В белом доме уже анонсировали это событие.
Президент США уже прибыл в Азию. Его пребывание там продлится несколько дней, в один из которых он встретится с лидером Китая.