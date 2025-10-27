Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог Владимир Фесенко, отметив, что Трамп может вести переговоры с китайским лидером по завершению войны на территории Украины. По его мнению, президенту США стоит искать способы, как договориться с Си Цзиньпином.

Как Трамп может убедить Китай давить на Россию?

Владимир Фесенко считает, что Трамп попытается убедить Си Цзиньпина в том, что надо совместно влиять на Путина, чтобы тот завершил войну в Украине.

Кроме того, американский лидер уже анонсировал санкции в отношении России, и ранее угрожал предоставлением Украине мощного дальнобойного оружия.

Это уже можно назвать давлением (на Кремль – 24 Канал), а Китай скорее будет убеждать Путина, если, конечно, согласится. Потому что здесь есть большая проблема. Есть ли интерес у Китая помогать Трампу? К сожалению, у меня есть сомнения относительно этого,

– высказался политолог.

Все потому, что Китай занял довольно нейтральную позицию по российско-украинской войне – не осуждает ее, но и не поддерживает.

Убедить, Си Цзиньпина, чтобы тот влиял на Россию будет трудно, но аргументы на этот счет есть.

Один из них – если сейчас не остановить Путина, то война через некоторое время может распространиться и на страны Европейского Союза. А это уже угроза для Китая, в частности для его экономических интересов,

– сказал Фесенко.

Однако китайский лидер, вероятно, определенное время просто наблюдать, как будут развиваться события, чтобы уже тогда принимать какие-то решения относительно действий в российско-украинской войне.

Также, по словам политолога, Си Цзиньпин не будет просто так помогать Трампу. Возможно, только в обмен на что-то. Однако Владимир Фесенко не ожидает каких-то прорывов в вопросе войны в Украине после встречи Трампа и Си Цзиньпина.

Какова роль Китая в завершении войны в Украине?