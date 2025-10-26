У него запланирован ряд контактов и мероприятий, в частности с президентом Китая Си Цзиньпином. Все, что известно о визите американского лидера в Азию в воскресенье, 26 октября, рассказывает 24 Канал.
Что происходит в Азии сейчас?
Луиз Инасио Лула да Силва встретился с Дональдом Трампом перед журналистами. Последний выразил надежду на продолжение сотрудничества между их странами, сообщает Rapid Response 47. Для меня большая честь быть с президентом Бразилии... Я думаю, что мы сможем заключить несколько достаточно выгодных соглашений для обеих стран... У нас всегда были хорошие отношения – я думаю, что они будут продолжаться, Дональд Трамп подписал ряд соглашений по торговле и критически важных минералов с тремя партнерами из Юго-Восточной Азии, поскольку Вашингтон стремится решить проблему торгового дисбаланса и диверсифицировать цепи поставок на фоне жестких ограничений на экспорт редкоземельных металлов со стороны Китая, сообщает агентство Reuters. Согласно совместным заявлениям, опубликованным Белым домом, США сохранят тарифную ставку в размере 19% на большинство экспортных товаров из всех трех стран. Премьер-министр Камбоджи Хун Манет и премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул, вместе с Трампом и премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, подписали соглашение во время церемонии на сцене на фоне герба США и надписи "доставляя мир". "Соединенные Штаты будут иметь прочную торговлю и сотрудничество, много операций с обеими странами, пока они живут в мире", – сказал американский лидер. Дональд Трамп, по данным западных СМИ, отвечал на вопросы журналистов о Тайване крайне осторожно, поскольку это один из самых сложных вопросов между США и Китаем. На вопрос, рассмотрит ли он возможность изменения политики США в отношении Тайваня, Трамп ответил, что "не хочет сейчас об этом говорить". Ожидается, что президент США встретится с китайским лидером Си Цзиньпином в четверг на полях саммита АТЭС в Южной Корее. Это будет первая личная встреча с момента возвращения Трампа на должность. На встрече на карту поставлено много вопросов, от мировых поставок критически важных редких земель до мировой судоходной отрасли, которой затронула борьба между двумя крупнейшими экономиками мира, Незадолго до этого Трамп выражал оптимизм, заявив, что у него и Си есть "действительно хорошие шансы заключить очень всеобъемлющую сделку". Трампа встречают в Малайзии: смотрите видео После почти 24 часов полета с двумя остановками для дозаправки, Air Force One с Дональдом Трампом на борту приземлился в Куала-Лумпуре утром в воскресенье, 26 октября. Для него расстелили красную дорожку. Малайзия принимает саммит АСЕАН, встречу лидеров Южной Азии. Ранее американский лидер заявил, что подпишет мирное соглашение между Камбоджей и Таиландом после прибытия в Малайзию.
