Соответствующее заявление президент США сделал на саммите АСЕАН, передает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

Как Трамп высказывается о своих мирных инициативах?

Американский лидер присутствовал при подписании расширенного соглашения о прекращении огня между лидерами Таиланда и Камбоджи. Он заявил, что получает удовольствие от урегулирования войн, назвав это делом, в котором он имеет талант и опыт.

По его мнению, хотя это слишком серьезно, чтобы называть хобби, установление мира – то, что он действительно любит делать.

Заключение мирного договора между Таиландом и Камбоджей Дональд Трамп назвал одной из восьми войн, которые его администрации удалось завершить.

По словам Трампа, его команде удавалось прекращать в среднем по одному вооруженному конфликту в месяц, и осталась лишь одна война.

Он подчеркнул, что если его усилия помогают спасти миллионы жизней, это можно считать настоящим достижением.

