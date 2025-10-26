Відповідну заяву президент США зробив на саміті АСЕАН, передає 24 Канал із посиланням на Clash Report.

Актуально Мир на Близькому Сході дуже міцний і може тривати вічно, – Трамп

Як Трамп висловлюється про свої мирні ініціативи?

Американський лідер був присутній при підписанні розширеної угоди про припинення вогню між лідерами Таїланду та Камбоджі. Він заявив, що отримує задоволення від врегулювання воєн, назвавши це справою, у якій він має талант і досвід.

На його думку, хоча це занадто серйозно, щоб називати хобі, встановлення миру – те, що він справді любить робити.

Укладання мирного договору між Таїландом та Камбоджею Дональд Трамп назвав однією з восьми воєн, які його адміністрації вдалося завершити.

За словами Трампа, його команді вдавалося припиняти в середньому по одному збройному конфлікту на місяць, і залишилася лише одна війна.

Він підкреслив, що якщо його зусилля допомагають урятувати мільйони життів, це можна вважати справжнім досягненням.

Посередництво президента США у воєнних конфліктах