Відповідну заяву президент США зробив на саміті АСЕАН, передає 24 Канал із посиланням на Clash Report.
Актуально Мир на Близькому Сході дуже міцний і може тривати вічно, – Трамп
Як Трамп висловлюється про свої мирні ініціативи?
Американський лідер був присутній при підписанні розширеної угоди про припинення вогню між лідерами Таїланду та Камбоджі. Він заявив, що отримує задоволення від врегулювання воєн, назвавши це справою, у якій він має талант і досвід.
На його думку, хоча це занадто серйозно, щоб називати хобі, встановлення миру – те, що він справді любить робити.
Укладання мирного договору між Таїландом та Камбоджею Дональд Трамп назвав однією з восьми воєн, які його адміністрації вдалося завершити.
За словами Трампа, його команді вдавалося припиняти в середньому по одному збройному конфлікту на місяць, і залишилася лише одна війна.
Він підкреслив, що якщо його зусилля допомагають урятувати мільйони життів, це можна вважати справжнім досягненням.
Посередництво президента США у воєнних конфліктах
Трамп неодноразово підкреслював, що за час свого президентства зумів зупинити вісім воєн. Зокрема йдеться про конфлікти між Ізраїлем та Іраном, Пакистаном і Індією, Руандою та Демократичною Республікою Конго, Вірменією та Азербайджаном.
До того ж під час візиту до Ізраїлю 16 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив про офіційне завершення війни в Газі. Однак уже 19 жовтня бойовики ХАМАС порушили режим припинення вогню.
Водночас попри обіцянки швидко врегулювати воєнні дії в Україні конкретних результатів так і не вдалося досягти. Трамп також підкреслив, що потенційна мирна угода між Росією та Україною є значно складнішою за будь-які інші, які він укладав. За його словами, він очікував, що угода буде досягнута ще до встановлення миру на Близькому Сході.
Днями американський президент скасував зустріч з російським диктатором. Дональд Трамп заявив, що не відкидає можливості перемовин з очільником Кремля, однак є певні умови. Він також зазначив, що завжди мав хороші стосунки з Володимиром Путіним, але останні події його дуже розчарували.