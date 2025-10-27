Об этом представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук заявил в телеэфире, пишет 24 Канал.

Смотрите также 90 секунд до апокалипсиса: как росли и менялись ядерные арсеналы России и США

Что говорят в ВМС?

Плетенчук отметил, что противостояние между США и Россией на мировой геополитической арене продолжается гораздо дольше, чем существует современная Российская Федерация.

Это выглядит как деэскалация в международном пространстве,

– отметил Плетенчук.

Он добавил, что президенты государств, поскольку они почтенного возраста, помнят, что такие заявления были нормой. По мнению представителя ВМС, такое мир видел и раньше.

Какое заявление сделал Дональд Трамп?