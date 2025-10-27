Про це речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук заявив в телеефірі, пише 24 Канал.
Що кажуть у ВМС?
Плетенчук наголосив, що протистояння між США та Росією на світовій геополітичній арені триває набагато довше, ніж існує сучасна Російська Федерація.
Це схоже на деескалацію у міжнародному просторі,
– зазначив Плетенчук.
Він додав, що президенти держав, оскільки вони поважного віку, пам'ятають, що такі заяви були нормою. На думку речника ВМС, таке світ бачив і раніше.
Яку заяву зробив Дональд Трамп?
Нагадаємо, що нещодавно Президент США відреагував на погрози очільника Кремля під час спілкування з журналістами на борту Air Force One 27 жовтня. Раніше Володимир Путін похвалився випробуваннями "унікальної" ядерної ракети "Буревісник".
На думку Трампа, Путін не повинен так говорити та погрожувати. Натомість він має закінчити війну в Україні, яка "мала тривати тиждень, а тепер триває вже четвертий рік".
"Вони знають, що ми маємо атомний підводний човен, найкращий у світі, прямо біля їхнього узбережжя. Тобто, він не повинен пролітати 8000 миль, і вони не грають з нами в ігри, ми теж не граємо з ними в ігри. Ми постійно випробовуємо ракети", – зазначив американський лідер.