Про це речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук заявив в телеефірі, пише 24 Канал.

Що кажуть у ВМС?

Плетенчук наголосив, що протистояння між США та Росією на світовій геополітичній арені триває набагато довше, ніж існує сучасна Російська Федерація.

Це схоже на деескалацію у міжнародному просторі,
– зазначив Плетенчук.

Він додав, що президенти держав, оскільки вони поважного віку, пам'ятають, що такі заяви були нормою. На думку речника ВМС, таке світ бачив і раніше.

Яку заяву зробив Дональд Трамп?

  • Нагадаємо, що нещодавно Президент США відреагував на погрози очільника Кремля під час спілкування з журналістами на борту Air Force One 27 жовтня. Раніше Володимир Путін похвалився випробуваннями "унікальної" ядерної ракети "Буревісник".

  • На думку Трампа, Путін не повинен так говорити та погрожувати. Натомість він має закінчити війну в Україні, яка "мала тривати тиждень, а тепер триває вже четвертий рік".

  • "Вони знають, що ми маємо атомний підводний човен, найкращий у світі, прямо біля їхнього узбережжя. Тобто, він не повинен пролітати 8000 миль, і вони не грають з нами в ігри, ми теж не граємо з ними в ігри. Ми постійно випробовуємо ракети", – зазначив американський лідер.