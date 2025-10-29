Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог Владимир Фесенко, отметив, что основной вопрос, который поднимется во время этой встречи – это торговые и экономические разногласия между США и Китаем.

Встреча Трампа и Си запланирована в Сеуле 30 октября. Политолог считает, что американский и китайский лидеры могут прийти к консенсусу в вопросах торговли и прекратить конфронтацию.

У меня есть положительные ожидания относительно того, что стороны могут договориться не начинать торговую войну; о снятии ограничений, которые есть с обеих сторон; о конструктивных торговых отношениях. У них есть интерес к этому,

– озвучил Фесенко.

Он отметил,, что в политических вопросах США и Китая договориться будет сложно. Фесенко отметил, что в этой теме он прорыва не ожидает, а вот в экономической – шансы есть. Политолог подчеркнул, что если эти страны не будут конфликтовать, тогда есть вероятность в перспективе, что это поспособствует в переговорах о завершении войны в Украине.

Сейчас напрямую этого, к сожалению, не будет. Относительно российской нефти, Китай не станет полностью отказываться от нее, потому что ему это выгодно. Си не будет выполнять то, что ему скажет Трамп, потому что здесь уже вопрос гонора лидера великой державы,

– объяснил политолог.

Фесенко предполагает, что если разговор между Трампом и Си будет идти конструктивно, то китайский лидер может пообещать, что поговорит с Путиным. Однако, по его словам, не стоит ожидать, что Си будет на него давить. Политолог считает, что сейчас у Китая нет прямого интереса влиять на главу Кремля, чтобы тот немедленно прекратил войну.

Он не исключает, что в вопросе введенных США против России санкций, Трамп может предупредить, что те китайские компании, которые будут покупать российскую нефть, подпадут под вторичные санкции. Китаю, как отметил политолог, это не понравится. По его мнению, часть из них откажется от приобретения нефти у страны-агрессора, а другая – будет покупать.

Фесенко подытожил, что Трампу целесообразнее влиять на Путина не через Си, а через усиление американских санкций в отношении России и оказание военной поддержки Украине.

