Что говорит Трамп о предстоящей встрече с Си 30 октября?

Президент США полон оптимизма. В последний раз он виделся с лидером Китая в 2019 году. В этом году они несколько раз говорили по телефону, а встречу запланировали на утро четверга – вероятно, это будет по сеульскому времени, то есть в ночь на 30 октября по Киеву.

Это произойдет на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Лидеры увидятся на нейтральной территории – в Сеуле в Южной Корее. Хотя летом говорилось даже о встрече в США или КНР.

Трамп говорит, что "будет что-то очень удовлетворительное".

Я с нетерпением этого жду. Мы много общались за последний месяц, и я думаю, что мы будем иметь что-то, что окажется очень, очень удовлетворительным как для Китая, так и для нас. Я считаю, что встреча будет очень хорошей. Жду ее завтра утром, после чего возвращаюсь в Соединенные Штаты,

Президент США надеется "решить много проблем" и думает, что получит очень хороший результат как для Америки, так и для мира. Но не уверен, будут ли говорить о Тайване.

Трамп заверил, что американская сторона хорошо готовится к разговору с китайцами.

МИД Китая подтвердил встречу. Там отметили, что обсудят отношения между США и Китаем и другие вопросы, которые представляют взаимный интерес.

"Пекин также призвал Вашингтон принять меры для поддержания стабильности цепей поставок и заявил, что открыт к расширению сотрудничества с США по фентанилу. Ранее Трамп заявил, что ожидает снижения тарифов, введенных США на китайские товары из-за кризиса с фентанилом", – пишет Bloomberg.

Справка. Фентанил – наркотик, который производят в других странах, в частности Китае, и поставляют в США, где он очень популярен.

Накануне визита Трампа в Сеул Китай возобновил закупки американской сои, что является положительным знаком.

Интересно! Были предположения, что Трамп может встретиться с Ким Чен Ыном. В Южной Корее прокомментировали: на этот раз такая встреча не состоится, но там надеются на "новую волну мира на Корейском полуострове".

Может ли встреча Трампа и Си завершить войну?