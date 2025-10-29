Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Що говорить Трамп про майбутню зустріч із Сі 30 жовтня?

Президент США повен оптимізму. Востаннє він бачився з лідером Китаю у 2019 році. Цьогоріч вони кілька разів говорили телефоном, а зустріч запланували на ранок четверга – імовірно, це буде за сеульським часом, тобто в ніч на 30 жовтня за Києвом.

Це відбудеться на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Лідери побачаться на нейтральній території – у Сеулі в Південній Кореї. Хоча влітку говорилося навіть про зустріч у США чи КНР.

Трамп говорить, що "буде щось дуже задовільне".

Я з нетерпінням на це чекаю. Ми багато спілкувалися за останній місяць, і я думаю, що ми матимемо щось, що виявиться дуже, дуже задовільним як для Китаю, так і для нас. Я вважаю, що зустріч буде дуже гарною. Чекаю на неї завтра вранці, після чого повертаюся до Сполучених Штатів,

Президент США сподівається "вирішити багато проблем" і думає, що отримає дуже хороший результат як для Америки, так і для світу. Але не впевнений, чи говоритимуть про Тайвань.

Трамп запевнив, що американська сторона добре готується до розмови з китайцями.

МЗС Китаю підтвердило зустріч. Там зауважили, що обговорять відносини між США та Китаєм та інші питання, які становлять взаємний інтерес.

"Пекін також закликав Вашингтон вжити заходів для підтримки стабільності ланцюгів поставок і заявив, що відкритий до розширення співпраці зі США щодо фентанілу. Раніше Трамп заявив, що очікує зниження тарифів, запроваджених США на китайські товари через кризу з фентанілом", – пише Bloomberg.

Довідка. Фентаніл – наркотик, який виробляють в інших країнах, зокрема Китаї, і постачають до США, де він дуже популярний.

Напередодні візиту Трампа до Сеула Китай відновив закупівлі американської сої, що є позитивним знаком.

Цікаво! Були припущення, що Трамп може зустрітися з Кім Чен Ином. У Південній Кореї прокоментували: цього разу така зустріч не відбудеться, але там сподіваються на "нову хвилю миру на Корейському півострові".

