Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. По его словам, есть достаточно много тем, которые между собой будут обсуждать лидеры США и Китая. В частности речь идет об американских пошлинах на китайские товары, ситуации с Тайванем, редкоземельных металлах, продаже TikTok и т.д.

Будут ли они обсуждать войну в Украине?

Как отметил Клочок, Китай до сих пор официально не подтвердил встречу с Трампом. Но это довольно обычное дело. КНР не является публичной страной, которая будет рассказывать обо всех своих намерениях и целях. Все сообщат по факту.

Понятно, что вопрос войны в Украине не будет главным. Но при этом он остается весомым.

Трамп четко говорить, что хочет, чтобы Си повлиял на Кремль с целью остановки огня. Тут даже не о подписании мирного соглашения речь идет. Для Китая сейчас выгодна война. Продолжение и затягивание – это как раз тот аргумент, который Китай использует в переговорах не только с США, но и с Европой. На самом деле ожидания не являются фатальными,

– сказал Клочок.

Не стоит ожидать завтра конкретных решений вроде того, что Си прикажет Путину остановиться. Но если он вспомнит в своем заявлении о российско-украинской войне, то это уже будет неплохо.

Встреча Трампа и Си: кратко