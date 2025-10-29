Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. За його словами, є досить багато тем, які між собою будуть обговорювати лідери США та Китаю. Зокрема йдеться про американські мита на китайські товари, ситуація з Тайванем, рідкоземельні метали, продаж TikTok тощо.

Чи будуть вони обговорювати війну в Україні?

Як наголосив Клочок, Китай досі офіційно не підтвердив зустріч з Трампом. Але це досить звична справа. КНР не є публічною країною, яка розповідатиме про всі свої наміри та цілі. Все повідомлять по факту.

Зрозуміло, що питання війни в Україні не буде головним. Але при цьому воно залишається вагомим.

Трамп чітко говорити, що хоче, аби Сі повпливав на Кремль з метою зупинки вогню. Тут навіть не про підписання мирної угоди йдеться. Для Китаю нині вигідна війна. Продовження і затягування – це якраз той аргумент, який Китай використовує в перемовинах не лише зі США, але й з Європою. Насправді очікування не є фатальними,

– сказав Клочок.

Не варто очікувати завтра конкретних рішень на кшталт того, що Сі накаже Путіну зупинитися. Але якщо він згадає у своїй заяві про російсько-українську війну, то це вже буде непогано.

Зустріч Трампа і Сі: коротко