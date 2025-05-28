Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на спецпредставителя президента США Кита Келлога.

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Как Келлог отреагировал на угрозы Трампу

Спецпредставитель американского лидера отметил, что Медведев сделал безрассудное заявление. По его словам, Дональд Трамп стремится остановить войну и положить конец убийствам.

Разжигание страхов перед Третьей мировой войной – это досадный, безответственный комментарий от Медведева, который не подобает мировой державе,

– заявил Келлог.

Он добавил, что Соединенные Штаты ждут меморандум, который россияне пообещали еще неделю назад.

Напомним, что ранее Дмитрий Медведев в пропагандистской манере набросился на Дональда Трампа. Российский политик подчеркнул, что единственная плохая вещь, которая может случиться, это – Третья мировая война.

Что касается слов Трампа о том, что Путин "играет с огнем" и что с Россией происходят "действительно плохие вещи", я знаю только одну действительно вещь – Третью мировую войну. Надеюсь, Трамп это понимает!

– написал экс-президент страны-агрессора.

Таким образом россиянин ответил на заявление президента США о том, что Путин "играет с огнем" и что с Россией могло бы произойти много плохих вещей, если бы не он. "Владимир Путин не понимает, что если бы не я, с Россией уже произошло бы много очень плохих вещей, и я имею в виду очень плохих", – отмечал Трамп.