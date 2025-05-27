Об этом в разговоре 24 Каналом отметил публицист, эксперт по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов, озвучив, что российский диктатор контролирует ситуацию не настолько хорошо как многим кажется.

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Когда Путин согласится на реальные переговоры

Эксперт считает, что если Путин будет понимать, что продолжение войны несет больше рисков для его режима и для него лично, чем ее завершение, тогда он согласится на настоящие переговоры. Поэтому даже когда у России проблемы будут достаточно большими, чтобы дать согласие на прекращение огня (они уже сейчас такие), глава Кремля будет двигаться к этому решению с задержкой в несколько месяцев.

Путин принимает решение единолично. Здесь дело не в том, что некому нажать на него или подсказать ему. Он будет решать, принимая во внимание единственное, что его интересует – сохранение власти,

– объяснил Богданов.

Он убежден, что Путин выйдет из войны не тогда, когда есть возможность для переговоров, а тогда, когда ее проиграет. Сейчас, по мнению публициста, главное, чтобы Украине ее партнеры помогли дополнительными санкциями против России и не мешали обеспечивать себя оружием.

Ныне нашему государству союзники финансируют ряд производств оружия. Однако, как заметил Богданов, было бы хорошо, чтобы США, которые являются главным держателем ресурса безопасности в мире, вспомнили о своей такой роли.

Путин в любом случае примет решение о выходе из войны поздно. Стратегически уже поздно, тактически – будет так же,

– подчеркнул Богданов.

Эксперт по стратегическим коммуникациям подытожил, что это означает, что война будет продолжаться, как минимум, в течение всей летней кампании россиян, до начала октября, и вероятно еще определенное количество месяцев после. Богданов высказал мнение, что реальные переговоры возможны лишь в конце 2025 года – начале 2026 года. Для того, чтобы это произошло раньше, по его убеждению, предпосылок нет.