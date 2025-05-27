Про це у розмові 24 Каналом зазначив публіцист, експерт зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов, зазначивши, що російський диктатор контролює ситуацію не настільки добре як багатьом здається.

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Коли Путін погодиться на реальні переговори

Експерт вважає, що якщо Путін буде розуміти, що продовження війни несе більше ризиків для його режиму і для нього особисто, ніж її завершення, тоді він погодиться на справжні перемовини. Тому навіть коли в Росії проблеми будуть доволі великими, аби дати згоду на припинення вогню (вони вже зараз такі), очільник Кремля буде рухатись до цього рішення з затримкою у кілька місяців.

Путін ухвалює рішення одноосібно. Тут річ не в тому, що немає кому натиснути на нього чи підказати йому. Він вирішуватиме, беручи до уваги єдине, що його цікавить – збереження влади,

– пояснив Богданов.

Він переконаний, що Путін вийде з війни не тоді, коли є можливість для переговорів, а тоді, коли її програє. Зараз, на думку публіциста, головне, аби Україні її партнери допомогли додатковими санкціями проти Росії й не заважали забезпечувати себе зброєю.

Нині нашій державі союзники фінансують низку виробництв зброї. Однак, як зауважив Богданов, було б добре, щоб США, які є головним тримачем ресурсу безпеки у світі, згадали про свою таку роль.

Путін в будь-якому разі ухвалить рішення про вихід з війни запізно. Стратегічно вже пізно, тактично – буде так само,

– наголосив Богданов.

Експерт зі стратегічних комунікацій підсумував, що це означає, що війна триватиме, як мінімум, впродовж всієї літньої кампанії росіян, до початку жовтня, і ймовірно ще певну кількість місяців після. Богданов висловив думку, що реальні переговори можливі лише наприкінці 2025 року – початку 2026 року. Для того, щоб це сталося раніше, за його переконанням, передумов немає.