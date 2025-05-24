Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан, зазначивши, що росіяни почали пересування своїх сил та засобів з глибоких армійських тилів ближче до лінії боєзіткнення. Тому цілком зрозумілі дії українських сил щодо ударів по російських об'єктах.

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Українські сили почали грамотну роботу

Світан наголосив, що Україна останнім часом здійснює доволі багато ударів по тилах армійського рівня окупантів практично по всій довжині фронту – приблизно 1,5 тисячі кілометрів, – починаючи від Тьоткіно на Курському напрямку і закінчуючи, Кінбурнською косою. Зараз триває велика бойова робота по островах лівобережжя в низов'ї Дніпра.

Росіяни лізуть, як шалені туди. Зараз намагаються готуватися принаймні до форсування Дніпра для створення на правобережжі певних тактичних плацдармів,

– зауважив військовий експерт.

Також українські сили, за його словами, завдають ударів по центральних напрямках – по Бахмуту, Горловці, дістають навіть до Єнакієво. Під Донецьком працюють далекобійні засоби ураження, також проробляється Покровський виступ до Селидового та Запорізький напрямок.

Росіяни зараз починають підтягувати з тилів техніку та боєприпаси, готуючись до літньої наступальної кампанії,

– пояснив полковник ЗСУ в запасі.

Також пішли пересування ворога з Мелітополя у бік Токмака, з Бердянська – через Чернігівку на Пологи у бік Гуляйполя. З Маріуполя ворог пересувається у бік Великої Новосілки – по південно-східному флангу Запорізького фронту.

Росіяни готуються, і найближчими днями, найімовірніше, розпочнеться літня воєнна кампанія,

– зазначив Роман Світан.

Саме тому, відзначив він, Сили оборони почали грамотну роботу, не зупинивши бойові дії. В іншому б випадку росіяни своє залізо з Мелітополя, Маріуполя, Бердянська та Ростова вже б пересунули в район Токмака, Полог та Селидового. і воно б полетіло по наших силах.

Нагадаємо, що 21 травня українські сили завдали удару по передовому командному пункту 3-го армійського корпусу росіян у Бахмуті. Внаслідок атаки зазнала суттєвих пошкоджень споруда, де розміщувалися окупанти. У Генштабі ЗСУ зазначили, що цей удар серйозно знижує здатність Росії планувати та проводити операції на Покровському напрямку.