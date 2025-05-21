Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що основним завданням ворога на літню кампанію буде розширення сухопутного коридору. Окупанти розуміють, що їм невигідно бути притиснутими до Азовського прибережжя.

Дивіться також Росія хоче оточити Покровськ та влітає у Багатир: як змінилася лінія фронту за тиждень

Яка мета у Росії під час літнього наступу

Роман Світан підкреслив, що росіяни намагатимуться повністю захопити лівобережжя Запорізької області й частину Дніпропетровської південніше в бік Покровська.

Окупанти, можливо, прагнуть розширити свій сухопутний коридор на 30 – 50 кілометрів.

Це проблема для нас. Звісно, росіяни найближчим часом на цих напрямках збільшать кількість наступальних операцій. Мовиться про наступ на Оріхів та Гуляйполе,

– сказав полковник ЗСУ в запасі.

Росіяни почали перекидати власну техніку та боєприпаси до лінії бойового зіткнення. Українські військові, зважаючи на це, мають можливість знешкоджувати запаси противника.

За словами Світана, літня військова кампанія Росії може розпочатись приблизно через півтора тижня. Це, ймовірно, пов'язано із покращенням погодних умов.

Зараз дуже важливі удари по тилах противника, щоб склади зі зброєю вибухали на території, яку окупував ворог, а не боєприпаси летіли на голови наших солдатів. Це основне завдання,

– підкреслив він.

Цікаво, що Росія намагається оточити Покровськ і водночас просунутись до Костянтинівки, однак через нестачу живої сили та ресурсів здійснення обох операцій одночасно виглядає малоймовірним. Аналітики ISW вважають, що російське командування буде змушене обрати один пріоритетний напрям найближчими тижнями. Попри активізацію атак, у Росії наразі немає достатніх резервів для масштабного прориву одразу на кількох фронтах.