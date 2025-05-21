Ворог має успіхи на Донеччині. Про це пише 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Де наступають росіяни 22 травня

За даними DeepState, за добу російські війська просунулися біля Нової Полтавки на Донеччині. Село розташоване на Покровському напрямку і практично перебуває під контролем окупантів. Від населеного пункту противник рухається далі.

Просування росіян біля Нової Полтавки: показуємо на карті

Також наступальні дії та просування ворога були зафіксовані аналітиками біля Новоолександрівки. Звідти вороги рухаються на захід.

Ситуація біля Новоолександрівки: карта боїв

Ц Генштабі ЗСУ повідомили, що від початку доби 22 травня російські окупанти здійснили 65 атак на позиції Сил оборони. Захисники успішно зупиняють ворога. Найбільше боїв відбулося на Покровському напрямку. Там противник зберігає високу активність та штурмує населені пункти Яблунівка, Зоря, Шевченко Перше, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Даченське, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Троїцьке та Котлярівка. Тут вже відбулося 27 боєзіткнень, 5 боїв тривають досі.

Велику кількість піхоти окупанти залучають для штурмів і на відтинку від Новополя до Новосілки Донецької області.