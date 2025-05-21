Враг имеет успехи в Донецкой области. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Где наступают россияне 22 мая

По данным DeepState, за сутки российские войска продвинулись возле Новой Полтавки в Донецкой области. Село расположено на Покровском направлении и практически находится под контролем оккупантов. От населенного пункта противник движется дальше.

Продвижение россиян возле Новой Полтавки: показываем на карте

Также наступательные действия и продвижение врага были зафиксированы аналитиками у Новоалександровки. Оттуда враги движутся на запад.

Ситуация возле Новоалександровки: карта боев

В Генштабе ВСУ сообщили, что с начала суток 22 мая российские оккупанты совершили 65 атак на позиции Сил обороны. Защитники успешно останавливают врага. Больше всего боев произошло на Покровском направлении. Там противник сохраняет высокую активность и штурмует населенные пункты Яблоновка, Заря, Шевченко Первое, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Даченское, Котлино, Новосергиевка, Удачное, Троицкое и Котляровка. Здесь уже произошло 27 боестолкновений, 5 боев продолжаются до сих пор.

Большое количество пехоты оккупанты привлекают для штурмов и на отрезке от Новополя до Новоселки Донецкой области.