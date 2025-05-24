Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что россияне начали передвижение своих сил и средств из глубоких армейских тылов ближе к линии боестолкновения. Поэтому вполне понятны действия украинских сил по ударам по российским объектам.

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Украинские силы начали грамотную работу

Свитан отметил, что Украина в последнее время осуществляет довольно много ударов по тылам армейского уровня оккупантов практически по всей длине фронта – примерно 1,5 тысячи километров, -- начиная от Тьоткино на Курском направлении и заканчивая, Кинбурнской косой. Сейчас продолжается большая боевая работа по островам левобережья в низовьях Днепра.

Россияне лезут, как бешеные туда. Сейчас пытаются готовиться по крайней мере к форсированию Днепра для создания на правобережье определенных тактических плацдармов,

– отметил военный эксперт.

Также украинские силы, по его словам, наносят удары по центральным направлениям – по Бахмуту, Горловке, достают даже до Енакиево. Под Донецком работают дальнобойные средства поражения, также прорабатывается Покровский выступ до Селидово и Запорожское направление.

Россияне сейчас начинают подтягивать из тылов технику и боеприпасы, готовясь к летней наступательной кампании,

– пояснил полковник ВСУ в запасе.

Также пошли передвижения врага из Мелитополя в сторону Токмака, из Бердянска – через Черниговку на Пологи в сторону Гуляйполя. Из Мариуполя враг передвигается в сторону Великой Новоселки – по юго-восточному флангу Запорожского фронта.

Россияне готовятся, и в ближайшие дни, вероятнее всего, начнется летняя военная кампания,

– отметил Роман Свитан.

Именно поэтому, отметил он, Силы обороны начали грамотную работу, не остановив боевые действия. В противном случае россияне свое железо из Мелитополя, Мариуполя, Бердянска и Ростова уже бы передвинули в район Токмака, Полог и Селидово, и оно бы полетело по нашим силам.

Напомним, что 21 мая украинские силы нанесли удар по передовому командному пункту 3-го армейского корпуса россиян в Бахмуте. В результате атаки получило существенные повреждения сооружение, где размещались оккупанты. В Генштабе ВСУ отметили, что этот удар серьезно снижает способность России планировать и проводить операции на Покровском направлении.