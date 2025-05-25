Про це 24 Каналу розповів доктор економічних наук Ігор Ліпсіц. Ще у березні 2025 року диктатор Путін Російський союз промисловців і підприємців, куди приїжджає бізнес та олігархи, попередив їх про можливість "обвалу економіки".

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Ці проблеми можуть загрожувати існуванню Росії

Як наголосив Ліпсіц, розмову про проблеми в економіці почав не Путін. Про це ще говорили у центробанку Росії, де попереджали Кремль, що світові ціни на нафту можуть знову на тривалий час обвалитися. Попереднього разу це було з 1980 по 1998 рік – і СРСР цього не витримав.

Низькі ціни на нафту загрожують існуванню Росії. Коли зникає основне джерело грошей в економіці, то жити стає тяжко. Тоді під рукою йдуть останні інструменти – забрати гроші в населення. Свого часу це зробив СРСР. Там конфіскували 369 мільярдів рублів,

– сказав Ліпсіц.

Станом на травень в Росії вже дефіцит бюджету становить 3,2 трильйона рублів. І ситуація буде лише гіршою. У такому випадку можна розраховувати на варіанти, що наближені до Путіна люди почнуть "рухатися".

Коли стане зрозуміло, що конвертувати своє становище у велике багатство стає неможливо, то в цей момент можуть бути перестановки в керівництві країни. Тоді стає невигідно підтримувати царя. Він перестає усім подобатися,

– зазначив Ліпсіц.

Додамо, Росія змушена скорочувати видатки у бюджеті. Там вже зменшують фінансування програм розвитку авіапрому, промисловості, транспорту та технологій.