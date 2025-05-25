Об этом 24 Каналу рассказал доктор экономических наук Игорь Липсиц. Еще в марте 2025 года диктатор Путин Российский союз промышленников и предпринимателей, куда приезжает бизнес и олигархи, предупредил их о возможности "обвала экономики".

К теме Еще один сигнал – y Reuters нашли новые подтверждения ослабления российской экономики

Эти проблемы могут угрожать существованию России

Как отметил Липсиц, разговор о проблемах в экономике начал не Путин. Об этом еще говорили в центробанке России, где предупреждали Кремль, что мировые цены на нефть могут снова на длительное время обвалиться. В прошлый раз это было с 1980 по 1998 год – и СССР этого не выдержал.

Низкие цены на нефть угрожают существованию России. Когда исчезает основной источник денег в экономике, то жить становится тяжело. Тогда под рукой идут последние инструменты – забрать деньги у населения. В свое время это сделал СССР. Там конфисковали 369 миллиардов рублей,

– сказал Липсиц.

По состоянию на май в России уже дефицит бюджета составляет 3,2 триллиона рублей. И ситуация будет только хуже. В таком случае можно рассчитывать на варианты, что приближенные к Путину люди начнут "двигаться".

Когда станет понятно, что конвертировать свое положение в большое богатство становится невозможно, то в этот момент могут быть перестановки в руководстве страны. Тогда становится невыгодно поддерживать царя. Он перестает всем нравиться,

– отметил Липсиц.

Добавим, Россия вынуждена сокращать расходы в бюджете. Там уже уменьшают финансирование программ развития авиапрома, промышленности, транспорта и технологий.