Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на спецпредставника президента США Кіта Келлога.

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Як Келлог відреагував на погрози Трампу

Спецпредставник американського лідера наголосив, що Медведєв зробив безрозсудну заяву. За його словами, Дональд Трамп прагне зупинити війну та покласти край вбивствам.

Розпалювання страхів перед Третьою світовою війною – це прикрий, безвідповідальний коментар від Медвєдєва, який не личить світовій державі,

– заявив Келлог.

Він додав, що Сполучені Штати чекають на меморандум, який росіяни пообіцяли ще тиждень тому.

Нагадаємо, що раніше Дмітрій Медведєв у пропагандистській манері накинувся на Дональда Трампа. Російський політик підкреслив, що єдина погана річ, яка може трапитися, це – Третя світова війна.

Що стосується слів Трампа про те, що Путін "грає з вогнем" і що з Росією відбуваються "справді погані речі", я знаю тільки одну справді річ – Третю світову війну. Сподіваюся, Трамп це розуміє!

– написав експрезидент країни-агресорки.

Таким чином росіянин відповів на заяву президента США про те, що Путін "грає з вогнем" та що з Росією могло б статися багато поганих речей, якби не він. "Владімір Путін не розуміє, що якби не я, з Росією вже сталося б багато дуже поганих речей, і я маю на увазі дуже поганих", – зазначав Трамп.