Які енергетичні проєкти можливі між США та Росією?

За даними п’яти джерел, цього місяця урядовці США та Росії обговорили кілька енергетичних угод у кулуарах переговорів, спрямованих на досягнення миру в Україні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також "Значні поступки" Путіна у питанні України є пасткою для Трампа, – The Telegraph

Вони стверджують, що ці угоди були запропоновані як стимули для заохочення Кремля до миру в Україні та для послаблення Вашингтоном санкцій проти Росії.

Зокрема, посадовці обговорили можливість повернення Exxon Mobil до російського нафтогазового проєкту "Сахалін-1". Також порушили питання щодо придбання Росією американського обладнання для своїх проєктів зі зрідженого природного газу, таких як Arctic LNG 2, який перебуває під санкціями заходу.

Інша ідея полягала в тому, щоб США купували у Росії атомні криголами. За словами трьох джерел, переговори відбулися під час візиту посла США Стіва Віткоффа до Москви. Ці угоди також коротко обговорювалися на саміті на Алясці 15 серпня, повідомило одне джерело.

Разом з тим Трамп пригрозив новими санкціями проти Росії, якщо мирні переговори не дадуть результату.

На якому етапі запровадження санкцій від Трампа?