Про що новий указ Путіна?

Російський указ відкриває шлях для повернення Exxon до проекту "Сахалін-1", повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Володимир Путін підписав указ, який може дозволити іноземним інвесторам, включаючи провідного американського нафтового гіганта Exxon Mobil, повернути собі частки в нафтогазовому проєкті "Сахалін-1".

Йог опублікували як продовження указу, підписаного Путіним у жовтні 2022 року, яким націоналізували проєкт "Сахалін-1". Exxon раніше володіла 30% часткою оператора в прибутковому проєкті та є єдиним неросійським інвестором, який відмовився від своєї частки.

Як інвестори доможуть скасувати санкції?

За новими умовами, компанії, які захочуть повернутися, мають сприяти скасуванню західних санкцій проти Росії. Вони також повинні укласти контракти на постачання необхідного обладнання іноземного виробництва для проєкту та переказати кошти на рахунки "Сахалін-1".

Раніше російський уряд дозволив індійській ONGC Videsh та японській SODECO зберегти свої пакети акцій у "Сахалін-1". Оператором проєкту було призначено Роснєфть через її дочірню компанію "Сахалінморнєфтегаз-шельф".