Так, Джей Ді Венс у своєму нещодавньому інтерв'ю заявив, що нібито вперше за 3,5 роки військового конфлікту Кремль пішов на "значні поступки" Дональду Трампу. За словами віцепрезидента, росіяни визнали, що після війни Україна матиме територіальну цілісність, нібито змирилися із невдачею встановити маріонетковий режим у Києві і погодилися на "якісь" гарантії безпеки для України в будь-якій післявоєнній угоді, передає 24 Канал із посиланням на The Telegraph.

Чи є "поступки" Путіна реальним компромісом?

Усе це могло створити враження, що Володимир Путін відмовився від максималістських воєнних цілей – усунення уряду Володимира Зеленського та заміни його більш лояльною Москві адміністрацією. Однак насправді це не так.

Правда полягає в тому, що диктатор змушений діяти, виходячи з реальних можливостей. Наразі Росія контролює трохи менше 20% української території у межах кордонів 1991 року. Ще у перші місяці 2022 року очільник Кремля зрозумів, що захопити всю Україну йому не вдасться і зосередився на окупації Донеччини, Луганщини, Херсонщини та Запоріжжя.

Щоб повністю захопити лише ці чотири області росіянам теж потрібно кілька років. Наступальна операція на Київ розтягнулася б на десятиліття, а Москва навряд чи здатна її провести.

До того ж, російська армія страждає від браку якісного особового складу, а економіка демонструє ознаки ослаблення – про що свідчить зростання цін на пальне.

Тож те, що Путін представив на Алясці, як "поступки" – це лише майстерно підготовлена пастка, щоб переконати американців у його готовності до миру.

Що ж до "гарантій безпеки", то Кремль уже намагається применшити їх значення. Російські чиновники чітко заявили, що жодних західних військ в Україні не допустять. Водночас Київ не погодиться на завершення війни без справжніх гарантій безпеки.

Отже, "поступки", про які говорить Венс, насправді не є компромісом. Це радше ознака того, що Путін намагається обманути американців, затягуючи час, і використовуючи його для послаблення української оборони.

Що відомо про так звані "поступки" Росії?